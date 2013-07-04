الرهبيني: استاد عبدالله الفيصل سيكون جاهزا في موعده

نفى المهندس المشرف على مشروع تطوير استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة أسامة الرهبيني أن يكون هناك أي تغييرات طرأت على موعد تسليم الاستاد إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد الانتهاء من صيانته، وذلك في إجابة على تساؤل "العربية نت" الذي توجهت به له، عقب أن سرت أنباء عن تأجيل تسليم الاستاد الذي كان مقررا نهاية أغسطس المقبل، ليصبح الموعد الجديد في ديسمبر المقبل.

وقال الرهبيني لـ"العربية نت" اليوم الخميس: إنه "غير صحيح أبدا تأجيل تسليم الاستاد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة"، مردفا "الموعد سيبقى كما هو معلن حتى الآن".

وتجري أعمال ترميم كبيرة لاستاد الأمير عبدالله الفيصل الذي يحتضن عادة مواجهات الأهلي والاتحاد على أرضيهما، إذ سترتفع سعته الاستيعابية لتصبح 34 ألف مقعد بدلا من سعته الحالية التي لا تتجاوز 17 ألف، فيما سيتم تغطيته بمظلة متطورة، وإنشاء كبائن خاصة في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى زيادة مداخل الاستاد وإنشاء مجموعة من الخدمات التي تساهم في تطوير بيئة الملعب.

وكان الأهلي والاتحاد خاضا جزءا كبيرا من موسمهما المنصرم على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، وذلك بعد أن بدأ العمل في ترميم استاد الأمير عبدالله الفيصل في عقد كانت مدته سنتين قبل أن يتم تقليصه ليصبح 9 أشهر.