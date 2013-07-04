طرد أربعة لاعبين في مباراة ودية بين قطبي المكسيك

طرد حكم مباراة فريقي تشيفاز المكسيكي وكلوب أميركا المكسيكي أربعة لاعبين دفعة واحدة، في مباراة ودية بين الفريقين أقيمت في المدينة الأميركية لاس فيغاس أمس الأربعاء.

ويبدو أن أجواء المباراة كانت ملتهبة قبل اللقاء، على الرغم من كونها مباراة استعدادية ودية بين الفريقين, إذ حدثت أعمال شغب وعنف قبل إقامة المباراة, ليكمل اللاعبون حلقة العنف بعراك بين كامل لاعبي الفريقين، بعد مشادة بين اثنين من لاعبي الفريقين إثر هجمة مرتدة لفريق تشيفاز المكسيكي.

وطرد الحكم أربعة لاعبين دفعة واحدة بواقع اثنين من كلا الفريقين في نهاية الشوط الاول, وحاول الحكم أن يتدخل في منتصف الواقعة إلا أنه فشل بسبب كثرة اللاعبين المتعاركين قبل أن تهدأ الأوضاع بنزول المديرين الفنيين لكلا الفريقين, قبل أن يقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين الأربعة دفعة واحدة.