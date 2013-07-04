غرم: يحيى لم يوافق على اتفاقية النصر.. وإنما أرغم عليها

أكد وكيل أعمال اللاعب يحيى الشهري، المنتقل من نادي الاتفاق إلى النصر غرم العمري، أنهم اضطروا رغماً عنهم قبول الاتفاقية التي وقعت بين إدارتي الاتفاق والنصر، وتتضمن تأجيل موعد دفع المستحقات المترتبة على صفقة انتقال اللاعب، وقال العمري لـ"العربية.نت": "لولا اتفاق ناديي الاتفاق والنصر على تأجيل السداد فإننا -هو واللاعب - لم نكن لنوافق على هذا التأجيل، ولكننا أجبرنا على القبول بقرار نادي الاتفاق".

وأشار العمري إلى أن النصر سلم اللاعب اليوم نصف مقدم عقده والبالغ 3 مليون ونصف المليون ريال، وسيسلمه بقية مستحقاته بعد 15 يوماً كما نصت الاتفاقية، وأوضح: "إذا لم يلتزم النصر بسداد بقية مقدم العقد في الموعد المحدد فإن المبلغ الذي دفع للاعب لن يسترجع".



وهو ما يعني بحسب حديث رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري لـ "العربية نت" بطلان الصفقة وعودة اللاعب الى ناديه.



الى ذلك استغرب غرم العمري الحديث الدائم عن عمولته من صفقة انتقال يحيى الشهري، وتساءل: "هل هناك من سأل عن عمولة وكيل أعمال اللاعب ناصر الشمراني المترتبة على انتقاله من نادي الشباب الى الهلال؟!.. وهل سأل أحد عن مبلغ العمولة الذي تقاضاه وكيل أعمال اللاعب نايف هزازي مقابل انتقاله من نادي الاتحاد الى الشباب؟!.. لا ادري لماذا يركز الاعلام عليّ؟!".

واستشهد العمري بأحد وكلاء أعمال اللاعبين الذي يتقاضى ما يربو على ثلاثة ملايين يورو في السنة من انتقال اللاعبين دون أن يتحدث أحد عن عمولته أو عما يتقاضاه "ربما لأنهم يتعاملون معي كأحد المنتسبين للوسط الاعلامي".