مقطع فيديو "تقليد" حركات "شارابوفا" يجذب 2 مليون مشاهد

جذب مقطع فيديو نُشر أواخر الشهر الماضي على موقع "يوتيوب" الشهير ويظهر فيه لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وهو يقلد النجمة الروسية ماريا شارابوفا بطريقة كوميدية اهتمام أكثر من مليوني شخص، وسط الكثير من التعليقات الساخرة والمشيدة بروح الدعابة التي يتمتع بها ديوكوفيتش.

وحاول اللاعب الصربي تقليد حركات شارابوفا الاستعراضية خلال مباريات التنس، أثناء مواجهته للاعب البلغاري غريغور ديميتروف ضمن بطولة استعراضية سبقت بطولة ويمبلدون الشهيرة التي تقام حالياً في العاصمة البريطانية لندن.

وسعى ديوكوفيتش الشهير بروح الدعابة والمرح لإضحاك الجماهير داخل الملعب من خلال القيام بحركات شبيهة لتلك التي تشتهر بها شارابوفا، قبل أن يصرخ بصوت مرتفع لحظة تسديد الكرة تماماً كما تفعل الحسناء الروسية.

واعتاد ديوكوفيتش تقليد نجمات التنس خلال البطولات الاستعراضية، إذ ظهر في احدى المباريات وهو يقلد حركات اللاعبة الأميركية سيرينا ويليامز بطريقة أثارت موجة عارمة من الضحك داخل الملعب خلال العام الماضي.