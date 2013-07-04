ويلشير سيعلق صورة صديقة هيغواين في غرف أرسنال

وعد الدولي الانجليزي جاك ويلشير المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بوضع صورة صديقته في غرف خلع ملابس فريقه، وذلك حال انضمام هيغواين لصفوف أرسنال الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال ويلشير في تصريحات صحافية إنه يتمنى بالفعل انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى أرسنال قادما من ريال مدريد، خصوصا في ظل وجود اتفاق لاتمام هذه الصفقة.



وكشف أن عددا من لاعبي أرسنال اعتادوا على وضع صور زوجات وصديقات زملائهم في غرف خلع الملابس على سبيل المزاح والدعابة.



وأبدى ويلشير جدية كبيرة في هذا الأمر، حين أظهر صورة لصديقة هيغواين، وهي الممثلة الأرجنتينية الشهيرة سوليداد فاندينو، قائلاً : إنه سيقوم بتعليق هذه الصورة في غرفة خلع الملابس.



وأشار إلى أن زملاءه اعتادوا على القيام بمثل هذه الأمور على سبيل المزاح، موضحا في الوقت ذاته أن من يقوم بذلك لاعبون ليسوا انجليز، لكنه سينجز ذلك من أجل هيغواين.



وأشاد ويلشير بامكانيات وقدرات هيغواين، مؤكدا أنه يتوجب على فريقه أكثر شجاعة حين يقدم على خطوة التعاقد مع لاعب من نوعية هيغواين.



من جهتها، كشفت صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية أن السر وراء رغبة ويلشير في ضم هيغواين للأرسنال يكمن في اعجابه وعشقه لصديقة هيغواين.



وأشارت إلى أنه من أشد المعجبين بفاندينو التي ترتبط عاطفيا مع هيغواين منذ ثلاثة أعوام، لدرجة امتلاكه صورة لها يعلقها في غرفة تغيير الملابس الخاصة به في نادي الأرسنال.