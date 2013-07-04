"القارات".. تعيد البرازيل إلى قائمة الكبار

عاد المنتخب البرازيلي المتوج حديثا بلقب كأس القارات إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس.

وتقدم المنتخب البرازيلي من المركز الـ22 إلى المركز التاسع في تصنيف "فيفا"، بعد فوزه بجميع المباريات الخمس التي خاضها بكأس القارات والتي اختتمها بالفوز على إسبانيا 3-صفر في المباراة النهائية الأحد الماضي.

وحافظ المنتخب الإسباني وصيف كأس القارات وبطل العالم وأوروبا على صدارة التصنيف العالمي، يليه المنتخب الألماني في المركز الثاني، ثم كولومبيا في المركز الثالث بعد النتائج الرائعة التي يحققها في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما حقق المنتخب البلجيكي قفزة هائلة واحتل المركز الـ10 في التصنيف.

ويأتي المنتخب الأرجنتيني في المركز الرابع يليه المنتخب الهولندي، ثم المنتخب الإيطالي، يليه المنتخب البرتغالي، ثم المنتخب الكرواتي، ثم المنتخب البرازيلي، يليه المنتخب البلجيكي في المراكز من الرابع إلى الـ10 بتصنيف "فيفا."

وتراجع المنتخب الإنجليزي من المركز التاسع إلى المركز الـ15 كما تراجع منتخب الإكوادور من المركز العاشر إلى المركز الـ18.

وتقدم المنتخب المصري تسعة مراكز في تصنيف "فيفا" حيث المركز الـ62 فى التصنيف، بدلاً من المركز الـ71 الذى احتله الشهر الماضى.

وتصدرت كوت ديفوار تصنيف المنتخبات الافريقية يليها غانا ثم مالي ثم الجزائر ثم نيجيريا.

وتصدرت الجزائر تصنيف المنتخبات العربية يليها تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم الأردن, وتقدم المنتخب السعودي ثلاثة مراكز 105 بعد أن كان في المركز 108 في التصنيف السابق.