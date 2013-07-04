20% من مواليد بوليفيا .. تم تسميتهم نيمار

يبدو أن حمى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لم تتوقف في الملاعب فقط, لكن يبدو أنها امتدت إلى خارج الملاعب الرياضية أيضا, اذ ذكرت صحيفة(La Razon) البوليفية أمس أن حوالي 20 بالمائة من مواليد الدولة اللاتينية في آخر الشهور تم تسميتهم باسم نيمار تيمنا باسم النجم البرازيلي الواعد.

ويبدو أن الجنون بالنجم صاحب الـ 21 عاما سيسطر علي القارة اللاتينية خارج الملاعب, اذ قال مدير مستشفي(Sereci La Paz) البوليفية السيد ريميخيو كوندوري أن الآباء يطلقون اسم نيمار على اولادهم نظرا لشهرة اللاعب خارج الملاعب وخاصة في مجال الموضة والاعلانات التجارية.

يأتي بعد اسم نيمار اسم الاعب الارجنتيني ميسي واللاعب البرتغالي كريستيانو، ولكنهم يبعدون تماما عن شهرة اسم نيمار في تسمية المواليد باسمهم وذلك وفقا لمدير المستشفي ذاتها.

يذكر ان اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا انتقل حديثا من نادي سانتوس البرازيلي الى نادي برشلونة الاسباني مقابل 58 مليون يورو, وينتظر العالم بشغف ان يرى النجمين البرازيلي نيمار والارجنتيني ميسي يلعبان سويا في نفس تشكيلة البلوغرانا لمعرفة هل سينجح الثنائي في التأقلم مع بعضهما البعض في الملعب أم إنها كما قال كرويف صفقة كان يجب ألا تتم.