رسميا: الجزائري بلفوضيل إلى إنتر ميلان

أعرب اللاعب الجزائري إسحاق بلفوضيل عن سعادته الكبيرة بانضمامه رسمياً لنادي إنتر ميلان الايطالي، حيث أمضى، اليوم الجمعة، على عقد لمدة 5 سنوات، قادماً من فريق بارما الذي تألق رفقته بشكل لافت في مسابقة "الكالتشيو" للموسم الماضي، بتسجيليه لتسعة أهداف وتقديمه لبعض التمريرات الحاسمة.



وقال بلفوضيل للصحافيين الذين كانوا في انتظاره عند خروجه من مقر نادي إنتر ميلان رفقة وكيل أعماله، جورج أتانغانا: "أنا سعيد بانتقالي رسمياً الى نادٍ كبير مثل إنتر ميلان ..لقد كان لي اتفاق مبدئي مع الإنتر منذ مدة طويلة ..ولكن حسم الأمور تأجل إلى غاية اليوم بسبب طول مدة المفاوضات التي كانت جارية بين مسؤولي الإنتر ونادي بارما".



وبحسب تقارير صحافية إيطالية عدة فان بلفوضيل سيتقاضى، ضمن فريقه الجديد، راتب سنوي بـ800 ألف يورو مع بضع الامتيازات، بالإضافة لرفع الراتب كل سنة حسب الأداء الذي سيقدمه المهاجم الجزائري في المباريات الرسمية لإنتر ميلان.



أما نادي بارما فسيتحصل مقابل تسريحه لبلفوضيل على مبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة للمهاجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو.



وولد إسحاق بلفوضيل عام 1992 في مدينة مستغانم الجزائرية، ثم غادر الجزائر برفقة والديه عندما كان في التاسعة من عمره، فتدرج في مدارس كروية فرنسية عدة كايلانكور وترابس وباريس سان جيرمان وبولون وكليرموت فوت، قبل أن يوقع عقداً احترافياً مع نادي ليون لمدة ست سنوات في عام 2008.



ولعب بلفوضيل من يناير إلى يونيو2012 ضمن نادي بولونيا الإيطالي على شكل إعارة قبل أن يشتري نادي بارما عقده من ليون في يوليو من السنة الماضية، ويتعاقد معه لمدة أربع سنوات.



ويملك بلفوضيل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، ما سمح له باللعب ضمن المنتخبات الشابة لفرنسا، قبل أن يؤهله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر أكتوبر الماضي للعب رسمياً مع منتخب بلده الأصلي الجزائر، لكن رفضه المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013، جعلت مدرب المنتخب الجزائري، وحيد خاليلوزيتش، يبعده مؤقتاً من حساباته.



ولكن مصادر مطلعة بشؤون فريق "محاربي الصحراء" أشارت في الأيام القليلة الماضية، لرغبة خاليلوزيتش في توجيه الدعوة لبلفوضيل للمشاركة في المباراة الودية المقررة أمام منتخب غينيا في شهر أغسطس القادم بالجزائر.