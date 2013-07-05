انضمام غيغز ونيفل للجهاز الفني لمانشستر يوناتيد

كشف نادي مانشستر يوناتيد بطل الدوري الانجليزي عن انضمام اللاعب الدولي الويلزي رايان غيغز للجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل، موضحا أنه سينضم أيضا لزميله السابق فيل نيفل الذي وقع الاختيار عليه ليكون في الجهاز ذاته.



وقالت صحيفة "التلغراف" الانجليزية أن غيغز سيكون لاعبا ومدربا في مانشستر يوناتيد، خصوصا وأنه يمتلك عقدا لموسم آخر كلاعب مع الفريق الانجليزي.



واعتبرت الصحيفة أن تعيين غيغز في الجهاز الفني هو بمثابة أولى خطوات تدريبه للفريق مستقبلا، خصوصا وأنه سيحصل لاحقا على رخصة تدريب رسمية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



في غضون ذلك، أعلن النادي الانجليزي عن انضمام فيل نيفل لصفوف الجهاز الفني للفريق تحت قيادة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس.

وكان نيفل قد اعتزل الموسم الماضي، بعدما كان لاعبا في صفوف إيفرتون الذي كان يشرف على تدريبه المدرب الحالي لمانشستر يوناتيد مويس.



وشوهد نيفل في ملعب كارينغتون وهو ملعب التدريب الخاص بمانشستر يوناتيد الذي لعب نيفل في صفوفه من قبل (14) عاما، قبل أن ينتقل لصفوف ايفرتون الذي لعب معه لنحو ثماني سنوات.