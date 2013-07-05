انيلكا يعود إلى البريمييرليغ من بوابة وست بروميتش

أعلن نادي وست بروميتش البيون ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا.



أوضح وست بروميتش البيون في موقعه على شبكة الانترنت "الهداف وقع عقدا لمدة عام مع إمكانية التجديد بعد اجتيازه الفحص الطبي" مؤكدا خبرا كشفت عنه وكالة "واد" التي تدير أعمال اللاعب.



وكانت الوكالة كشفت على حسابها تويتر "عودة الى البريمييرليغ لانيلكا الذي وقع عقدا مع وست بروميتش"، فيما نشرت صورة للاعب بالقميص الأحمر والأسود لوست بروميتش على الحساب الشخصي لزميله الجديد ولاعب باريس سان جيرمان سابقا ايضا الكونغولي يوسف مولومبو.



وأعرب وست بروميتش البيون عن سعادته الكبيرة بالتعاقد مع أنيلكا (34 عاما) صاحب المركز 12 على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي (123 هدفا).



وسيكون وست بروميتش البيون النادي الـ11 الذي يدافع انيلكا عن ألوانه في مسيرته الاحترافية والسادس في الدوري الإنجليزي بعد أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وبولتون وتشلسي.



وتوج انيلكا (69 مباراة دولية و14 هدفا) الذي سيرتدي القميص رقم 39، بطلا للدوري الإنجليزي مرتين مع أرسنال عام 1998 ومع تشلسي عام 2010.



وكان انيلكا حرا بعد انتهاء عقد لمدة 6 أشهر مع يوفنتوس حيث توج معه بلقب الدوري أيضا هذا الموسم. وقبلها لعب لمدة موسم في صفوف شنغهاي شينهوا الصيني الذي تعاقد معه مقابل 234 ألف يورو في الاسبوع بحسب وسائل الإعلام الصينية. ولعب انيلكا في البداية كمهاجم قبل أن يستلم مؤقتا مهام لاعب ومدرب مؤقتا قبل أن يترك النادي الصيني بسبب خلاف مالي بخصوص الراتب.