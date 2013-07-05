كول .. يتجاهل "سخرية" جماهير إنجليزية

اعترف لاعب تشلسي والمنتخب الإنجليزي أشلي كول بأنه يتجاهل سخرية الجماهير الإنجليزية منه أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في المباريات الدولية المختلفة.

وأكد كول في تصريحات صحافية لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية أنه على علاقة سيئة مع بعض جماهير المنتخب الإنجليزي، وعلى أثر ذلك يتعرض لسخرية منهم.

وأوضح أنه عادة ما يواجه هتافات معادية من الجماهير من أجل تشتيت انتباهه، لكنه أكد على قدرته لتجاهل أي رد فعل سلبي منهم، وإمكانية التركيز فقط في أرض الملعب.

وأشار كول إلى أنه كمثل أي لاعب لا يريد سماع هتافات معادية له في أرض الملعب، لكن كرة القدم تبقى لعبة قاسية لا يمكن لأي شخص الفوز فيها بكل شيء.

وجدد تأكيده على أنه عندما يلعب بقميص المنتخب الانجليزي يعمل بكل قوة وجدية على تجاهل تلك الهتافات، من أجل التركيز فقط على اللعب، مؤكدا أنه اعتاد على مواجهة تلك التحديات.

يذكر أن أشلي كول ضمن اللاعبين الانجليز الثمانية الذين تخطوا حاجز الـ (100) مباراة دولية مع المنتخب الانجليزي، علاوة على أنه يتمتع بشعبية بين مشجعي ناديه تشلسي منذ انضمامه الى الفريق من أرسنال في 2006 ، حيث أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري المحلي، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أربع مرات، وأخيرا الدوري الأوروبي.