مانشيني: قرار إقالتي من مانشستر سيتي .. مفاجأة لي

قال المدير الفني السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي روبرتو مانشيني أنه فوجئ بشكل كبير من قرار إقالته من قبل إدارة النادي، موضحا في الوقت ذاته أنه لم يكن يتوقع يوما من الأيام أن تتم إقالته بهذه الطريقة.

وأشار مانشيني في تصريحات صحافية لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الايطالية، إلى أن خسارته لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ويغان شيء عادي في كرة القدم لم يكن سببا لامكانية اقالته من تدريب الفريق.

وأضاف أنه كان يستحق احتراما أكثر لما قدمه للسيتي على مدار السنوات الثلاث التي عمل فيها مدربا للنادي، وقاده للبطولات التي كانت غائبة عن خزائنه لأكثر من (40) عاما.

واعترف مانشيني أنه لم يكن يصدق الشائعات التي كانت تتناقلها وسائل الاعلام المختلفة حول امكانية قدوم المدرب التشيلي مانويل بيليغريني لتدريب السيتي خلفا له، مؤكدا أنه كان يستبعد حدوث هذا الأمر.

وأضاف أنه وبعد شهرين من قرار اقالته، لا يزال لا يعرف السبب الذي دفع إدارة السيتي لاتخاذ قرار الاقالة، موضحا في الوقت ذاته أن آخر موسم له يعتبر الأسوأ، ولكنه حقق المركز الثاني في الدوري، ووصيف بطل الكأس.

وكان مانشستر سيتي قد أقال مدربه الايطالي روبرتو مانشيني -48 عاما- بعد فشله في الحفاظ على لقب الدوري الانجليزي الذي توج به الموسم قبل الماضي، وخسارته للقب كاس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي.

ورغم اقالته من منصبه إلا أن مانشيني كان يوصف على الدوام بأنه المخلص دوما لمانشستر سيتي، لدرجة أن جماهير مانشستر سيتي قامت بتوجيه شكر له على مجهوده مع فريقها في صحيفة ايطالية، وهو ما استبقهم في ذلك بوداعهم باعلان مدفوع الأجر في صحيفة انجليزية.

وقاد مانشيني مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى له منذ (44) عاما في واحدة من أكثر طرق التتويج اثارة في الثواني الاخيرة من آخر مباريات الموسم، لكنه سجل فشلا أوروبيا مع الفريق بعدما فشل في تجاوز مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.