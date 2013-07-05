مويز: "روني ليس للبيع"

أعلن الإسكتلندي ديفيد مويز في مؤتمره الصحافي الأول كمدرب لمانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم الدولي واين روني "ليس للبيع".



وكان الشك قد أحاط بمستقبل روني، وذلك منذ إبعاده من قبل المدرب السابق السير أليكس فيرغوسون في مايو الماضي، معتبرا أن اللاعب طلب الرحيل من النادي.



لكن مويز، الذي أطلق مسيرة روني في إيفرتون، قال إن اللاعب البالغ 27 عاما لا يزال يملك دورا مهما ليلعبه في اولد ترافورد.



وقال مويز: "واين روني ليس للبيع. هو لاعب في مانشستر يونايتد وسيبقى لاعبا في مانشستر يونايتد. أتطلع الى العمل معه".



وكشف مويز أنه تحدث مع روني "عدة مرات"، لكن عند سؤاله عما إذا كان اللاعب قد طلب صراحة الرحيل عن النادي أجاب الاسكتلندي إن روني "يتدرب بشكل رائع".



كما كشف مويز (50 عاما) أنه عرف بأمر اختياره من قبل فيرغوسون كخليفة له قبل أسبوع فقط من إعلان المدرب الأسطوري اعتزاله كرة القدم.



وقال مويز: "لم يكن لدي أي فكرة. كثيرون اعتقدوا انه لدي فكرة عن الوظيفة، لكن لم أدرك ذلك الا عندما اتصل بي السير أليكس وطلب مني القدوم الى منزله".



وتابع: "اعتقدت أنه كان يود طلب التعاقد مع أحد لاعبي فريقي (إيفرتون). لم أكن واثقا مما كان يريده، لكن أول ما قاله لي سأعتزل".



وأضاف: "قلت له: متى؟ أجاب: الأسبوع المقبل. وكلماته التالية كانت: أنت المدرب القادم لمانشستر يونايتد".