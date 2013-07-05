"رونالدو" يحسم مصيره: سعيد في "الريال".. ولن أرحل

وضع مهاجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حداً للشائعات بشأن إمكانية رحيله عن النادي الإسباني والعودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي أو أندية أخرى، وقال إن مستقبله في الريال ولا نية له بتركه في الوقت الحالي.

وقال رونالدو خلال حفل أقيم في إمارة موناكو الفرنسية إنه باق مع ريال مدريد ولا نية له بالمغادرة، مؤكداً أنه يطمح للفوز بلقب الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فضلاً عن التأهل لنهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده.

وأشار رونالدو إلى أنه سعيد في النادي الملكي، ولا صحة لوجود أي مفاوضات مع نادي موناكو الذي تردد أنه عرض عليه الحصول على 100 مليون يورو للانتقال إلى صفوفه، مشدداً على أن زيارته للإمارة الفرنسية لقضاء عطلته فقط.

ولم يستبعد مهاجم ريال مدريد اللعب لنادي موناكو في المستقبل، مشيداً بحرص النادي على تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين الكبار للدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل، مثل الكولومبيان راداميل فالكاو وجيمس رودريغيز.

واعترف النجم البرتغالي بعشقه لمانشستر يونايتد، مشيراً إلى أن العالم كله يدرك أن "الشياطين الحمر" في قلبه، لكن ذلك لا يعني أنه قريب من العودة إليه، لافتاً إلى أن مستقبله في ريال مدريد.

وحسم رونالدو بذلك كل الجدل المثار طوال الفترة الماضية بخصوص مستقبله، إذ ربطت الصحافة الأوروبية بينه ومانشستر يونايتد الطامح لاستعادته من جديد، كما تقدّم باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيان بعرضين كبيرين لضم اللاعب.

وساهمت تصريحات سابقة لرونالدو في زيادة وتيرة الشائعات عن إمكانية رحيله عن ريال مدريد، إذ قال أكثر من مرة بأنه لا يشعر بالسعادة في النادي الملكي، ملمّحاً لرغبته في العودة للدوري الإنجليزي، قبل أن يحسم الأمر في تصريحاته الأخيرة.