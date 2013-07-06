الجزائر الأولى عربياً ومصر تقفز 9 مراكز والسعودية عاشرا

تصدر المنتخب الجزائري قائمة أفضل المنتخبات العربية في جدول ترتيب المنتخبات العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس الماضي, وتقدم المنتخب المصري بواقع 9 مراكز للأمام، فيما قفزت السعودية ثلاثة مراكز إضافية بحسب التصنيف الجديد لـ "فيفا" لتصبح في المرتبة رقم 105 عالميا.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الـ 34 عالميا والأول عربيا برصيد 730 نقطة, وحل المنتخب التونسي ثانيا عربيا و 47 عالميا برصيد627 نقطة متراجعا بخمسة مراكز عن تصنيفه في الشهر الماضي, فيما حقق المنتخب المصري قفزة كبيرة بتقدمه بـ 9 مراكز للأمام محتلا ثالث أفضل منتخب عربي و 62 عالميا برصيد543 نقطة, بينما تراجع المنتخب الليبي مركزا واحدا وأصبح في المركز الرابع عربيا و70 عالميا برصيد 518 نقطة.



وواصل المنتخب الأردني صدارته للمنتخبات العربية في القارة الآسيوية بحلوله خامسا في تصنيف المنتخبات العربية برصيد 489 نقطة في المركز 76 عالميا ، تلاه المنتخب المغربي بالمركز السادس عربيا, في المركز 79 عالميا برصيد 470 نقطة .



فيما تقدم المنتخب الإماراتي مركزين عن تصنيفه في الشهر الماضي باحتلاله المركز السابع عربيا و الـ 85 عالميا برصيد 432 نقطة، تلاه المنتخب العماني برصيد 361 نقطة، بعدما تقدم في الترتيب العام لـ"فيفا" بواقع مركزين ليحتل المركز الثامن عربيا والمركز 99 عالميا، واحتل المنتخب العراقي المركز التاسع عربيا والمركز 101 عالميا برصيد 335 نقطة بعد أن تراجع لثلاثة مراكز للخلف، وقفز المنتخب السعودي في التصنيف العالمي ثلاثة مراكز ليحتل المركز 105 عالميا والعاشر عربيا برصيد 315 نقطة.