باريس سان جيرمان ونابولي يتفقان على قيمة تحويل كافاني

اتفق ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي رسمياً على صفقة تحويل المهاجم الدولي الأورغوياني إيدنسون كافاني، وذلك في انتظار موافقة اللاعب على الانضمام لفريق العاصمة الفرنسية.



وأوضحت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، الواسعة الانتشار، اليوم السبت، أن مسؤولي فريق باريس سان جيرمان قد توصلوا، أمس الجمعة، لاتفاق رسمي مع إدارة نادي نابولي على قيمة تحويل اللاعب إيدنسون كافاني، والمقدرة بمبلغ 64 مليون يورو. والتي تعد بمثابة أغلى صفقة في تاريخ سوق انتقالات اللاعبين في فرنسا.



وذكرت "ليكيب" وجريدة "لوباريزيان"، المقربة من نادي سان جيرمان، أن كافاني سيحل بباريس، الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، للتوقيع رسمياً على العقد الذي سيربطه بحامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وكشفت الصحيفتان الفرنسيتان، أن باريس سان جيرمان قد عرض على كفاني عقداً لمدة 5 مواسم، يتقاضى بموجبه على راتب بـ10 مليون يورو في السنة، خالٍ من الضرائب. وهي القيمة المالية المغرية التي قد تجعله يقبل بالانضمام للنادي الفرنسي بعدما كان يفضل الانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان إيدينسون كافاني، البالغ من العمر 25 سنة قد تألق بشكل لافت رفقة فريقه نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الماضي، حيث سجل 29 هدفاً في 34 مباراة، ما جعل أندية أوروبية كبيرة عدة تسعى لضمه لصفوفها في الصيف الجاري، على غرار تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، قبل أن تنسحب من السباق في ظل المبلغ "الضخم" الذي طلبه نابولي مقابل تسريح نجمه الأورغوياني.