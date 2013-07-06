دوري جميل.. قمة مبكرة بين الشباب والاتحاد

أقيمت ظهر، اليوم السبت، مراسم قرعة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين للموسم الرياضي 2013/2014 وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وأدار مراسم القرعة نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والمدير لتنفيذي لدوري ركاء أحمد العقيل، وبين القرعتين تم إجراء قرعة كأس السوبر التي ستقام هذا الموسم يوم 17 أغسطس بين الفتح بطل الدوري والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، حيث أظهرت القرعة أن المباراة ستقام على ملعب نادي الاتحاد.

وسيشهد دوري جميل في جولته الأولى مواجهة من العيار الثقيل تجمع الشباب والاتحاد على ذكرى نهائي كأس الأبطال والذي جمع الفريقين في مايو الماضي وفاز به الاتحاد 4-2.

فيما ستشهد الجولة السابعة ديربي الغربية الذي سيجمع بين الأهلي والاتحاد، وستشهد الجولة العاشرة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وسيبدأ الفتح حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة التعاون.