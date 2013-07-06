80 ألف وردة .. تُزين قميص دورتموند الجديد

أبهرت إدارة التسويق في نادي بروسيا دورتموند الألماني جميع الأندية الألمانية اليوم في طريقة تقديمها لقميص وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم .

وقامت إدارة التسويق بالنادي الألماني بتقديم قميص دورتموند بطريقة مختلفة وغير معتادة, إذ استخدمت إحدى الحدائق الضخمة بجوار ملعب سيجنال ايدونا بارك قلعة النادي الأصفر والأسود لتقديم القميص باستخدام 80 ألف و 483 وردة في لوحة فنية لقميص بروسيا دورتموند الجديد لعام 2013-2014, وقامت إحدى طائرات الهيلكوبتر بالتقاط صورة للوحة الفنية الرائعة التي أشرفت عليها إدارة التسويق في النادي، بالإضافة إلى شركة "بوما" الراعي الرسمي للفريق صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة في ألمانيا.

وتشتهر إدارة بروسيا دورتموند بأفكارها الإبداعية لجذب المزيد من الجمهور، إذ أطلق النادي حملة دعائية قوية قبيل المبارة النهائية في ملعب ويمبلي بانجلترا بوضعها كراسي استرخاء صيفية ومنشفات بجوار المعالم الهامة في انجلترا, الذي بدوره لاقى رواجا كبيرا بين المشجعين الإنجليز لينجح النادي في استقطاب شريحة كبيرة من مواطني إنجلترا لدعمهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في النسخة الماضية للبطولة.