الجيش القطري يخطف تشوشو من الهلال السعودي وتوتنهام

توصل نادي الجيش القطري لاتفاق مع فريق كلوب أميركا المكسيكي لضم مهاجمه الاكوادوري كريستيان بينيتز، أو كما يطلق عليه(تشوشو)، بعد منافسة قوية مع نادي الهلال السعودي وأندية إنجليزية وإسبانية عدة أبرزها نادي توتنهام الإنجليزي بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكانت الصحف المكسيكية قد أشارت منذ أسابيع أن نادي الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات مع النادي المكسيكي للظفر بخدمات اللاعب الاكوادوري، وهو ما أكده رئيس نادي كلوب أميركا المكسيكي ريكاردو بيلايز، حيث أكد للصحافة المكسيكية تلقيه عرضا من ناد سعودي لضم تشوشو.

وذكرت "ماركا" أن تشوشو سيوقع عقدا مع النادي القطري لثلاثة أعوام يمتد حتى صيف 2016, وسيتقاضي اللاعب 6 ملايين يورو لثلاثة أعوام مقبلة, أي 2 مليون يورو سنويا, ولم يصدر النادي المكسيكي أي بيان رسمي حتي الآن عن الصفقة، لكنه اعترف بوصول المفاوضات لمراحل متقدمة على الرغم من إدراج موقع"ويكيبيديا" الشهير اسم اللاعب في صفوف النادي القطري, الصفقة التي بدورها ستنعش خزائن النادي المكسيكي بحوالي 12 مليون يورو.

يذكر أن تشوشو صاحب الـ 27 عاما قد توج مع فريقه المكسيكي بلقب الدوري المكسيكي للموسم المنصرم معتليا صدارة هدافي البطولة برصيد 30 هدفا.