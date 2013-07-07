رئيس باليرمو: كافاني إلى سان جيرمان بـ63 مليون يورو

كشف رئيس باليرمو ماوريتسيو زامباريني الذي هبط فريقه الى الدرجة الثانية الايطالية في نهاية الموسم الماضي، أن نابولي توصل الى اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن حصول الأخير على خدمات الاوروغوياني ادينسون كافاني.



وارتبط اسم كافاني بانتقال محتمل إلى أندية كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشلسي الانجليزيين، لكن في مقابلة إذاعية مع محطة "راديو راديو" كشف زامباريني أن نابولي قد حسم أمره وتوصل الى اتفاق مع باريس سان جيرمان.



وأضاف رئيس باليرمو المثير للجدل بسبب كثرة المدربين الذين تناوبوا على تدريب فريقه، "لقد أرسلت رسالة نصية قصيرة لـ(رئيس نابولي اوريليو) دي لورنتيس من أجل تهنئته على تحقيق صفقة أفضل من تلك التي حققتها (مع سان جيرمان). لقد تفوق على مبلغ الـ43 مليون يورو الذي حصلنا عليه مقابل (الارجنتيني) خافيير باستوري عندما بعناه الى باريس سان جيرمان".



وأضاف "اضطر دي لورنتيس الى القيام بهذه الصفقة.



لقد قام بعمل جيد عندما التزم بموقفه حول المبلغ الذي يريده مقابل التخلي عنه. كافاني لاعب فريد من نوعه. لم يكن بإمكانه البقاء مع نابولي لان عليه التفكير بمسيرته وباريس سان جيرمان قدم له 8 ملايين يورو كراتب سنوي".



ويأتي تصريح رئيس باليرمو بعد الذي ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية حيث أكدت بأن الاعلان الرسمي عن انتقال كافاني الى سان جيرمان قد يكون بعد غد الثلاثاء، مشيرة الى ان نادي العاصمة دفع ما يقارب 63 مليون يورو لنابولي من أجل الحصول على خدمات الأوروغوياني الذي سيلعب مجددا الى جانب باستوري بعد ان تواجد اللاعبان معا في باليرمو قبل ان ينتقل الاول الى الفريق الجنوبي عام 2010 مقابل 17 مليون يورو والثاني الى "بارك دي برينس" عام 2011 مقابل حوالي 43 مليون يورو.



كما سينضم كافاني (26 عاما) الى زميله السابق في نابولي الارجنتيني ايزكييل لافيتزي الذي انتقل الى نادي العاصمة الفرنسية الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو.



وفي حال كانت المعلومات التي ذكرتها "لو باريزيان" فان كافاني سيصبح اغلى لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي، علما بان الرقم القياسي قدره 60 مليون يورو وقد تحقق قبل اسابيع معدودة بانتقال الكولومبي راداميل فالكاو من أتلتيكو مدريد الإسباني الى موناكو العائد مجددا الى دوري الأضواء مع مالك روسي طموح يسعى الى مقارعة سان جيرمان ومالكيه القطريين.



وأشارت الصحيفة ايضا الى ان كافاني ليس اللاعب الوحيد على لائحة مشتريات سان جيرمان ومدربه الجديد لوران بلان، اذ يسعى بطل الدوري الفرنسي الى ضم البرازيلي هرنانيس من لاتسيو الايطالي والظهير الايسر الشاب لوكاس دينيي من ليل.

