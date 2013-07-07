تغريم غوتزة وغوميز وكيرشوف بسبب ارتداء ملابس "نايك"

المصدر: ميونيخ - د ب أ

فرض نادي بايرن ميونيخ بطل ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، غرامة مالية على لاعبيه ماريو غوتزه وماريو غوميز ويان كيرشوف، بسبب ارتداء ملابس تحمل شعار شركة نايك للملابس الرياضية، في انتهاك للاتفاق المبرم مع شركة أديداس.

وذكرت مصادر في نادي بايرن ميونيخ اليوم لصحيفة بيلد أن الغرامة الموقعة تتجاوز العشرة آلاف يورو لكل لاعب.

وقال ماركوس هورفيك المدير الإعلامي لبايرن ميونيخ خلال معسكر الفريق في ريفا دل جاردا بإيطاليا "لن نعلق على قيمة الغرامة".

وارتدى غوتزه وكيرشوف ملابس تحمل شعار نايك، الثلاثاء الماضي، خلال مراسم تقديمهما كلاعبين جدد في صفوف النادي البافاري، مما دفع شركة أديداس للإعراب عن غضبها إزاء هذه الخطوة.

يذكر أن غوتزه وكيرشوف كانا متعاقدين مع شركة نايك قبل انضمامها إلى بايرن ميونيخ.

وبعد يومين فقط كرر غوميز نفس الأمر، حيث حضر إلى معسكر الفريق في ريفا دل جاردا وهو يرتدي قبعة تحمل شعار نايك.

