رابطة المحترفين الإنجليز: اللاعبون يعانون من الاكتئاب

كشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا كلارك كارلايل أن مئات اللاعبين قد يعانون من الاكتئاب، مستندا بذلك الى تجربته الشخصية.



واشار كارلايل (33 عاما) الذي دافع عن ألوان اندية عدة مثل بلاكبول وكوينز بارك رينجرز وليدز يونايتد واخيرا نورثامبتون تاون قبل ان يعتزل الموسم الماضي، انه عانى من مشاكل خطيرة في بداية مشواره وفكر حتى بالانتحار.



وبدا كارلايل مقتنعا تماما بان المشكلة التي عانى منها منتشرة بين اللاعبين وهو انتج لهذا الغرض فيلما وثائقيا حول الانتحار والاكتئاب عند لاعبي كرة القدم، وذلك بحسب ما اشار لصحيفة "مايل" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاحد.



"بامكاني الجزم بان هناك مئات اللاعبين الذين يعانون من هذا الامر"، هذا ما قاله كارلايل، مضيفا "1 من اصل 4 اشخاص في المجتمع يعاني من هذا الامر، ولاعبو كرة القدم هم اعضاء في هذا المجتمع".



وواصل "المسألة في ما يخص كرة القدم هو ان هناك ترددا (بين اللاعبين) من اجل الاعتراف والحديث عن هذا الموضوع، ما يعني ان هناك الكثير منهم (يعانون من الاكتئاب) تحت الرادار.



كرئيس لرابطة اللاعبين المحترفين، جاء الي بين 15 و20 لاعبا وقالوا لي: كلارك، اعاني من مشكلة ولا اعلم ما هي او الى اين اذهب".



وأضاف "كل ما يريدونه هو ترك كرة القدم، الخروج من النظام (احتراف اللعبة). وهؤلاء هم فقط الاشخاص الذين يملكون رقم هاتفي وشعروا أن بإمكانهم الاتصال بي. لا يجب الاستخفاف بهذه المسألة".



وأشار كارلايل الى أنه يعتزم اطلاق خط ساخن للاعبين من أجل الاتصال به في حال شعروا انهم بحاجة للقيام بذلك، مستذكرا حادثة حصلت معه حين كان لاعبا شابا في كوينز بارك رينجرز حيث ذهب الى إحدى الحدائق العامة في المنطقة ومعه علبة دواء استخدم كافة محتواها بهدف الانتحار.



وتحدث كارلايل عما حصل معه قائلا: "إن إنهاء حياتي يشكل الحل الأفضل والأقل ألما بالنسبة للجميع. لم تكن صرخة طلبا للمساعدة.



ابتلعت الحبوب وكنت أتوقع نهاية دراماتيكية، كما يحصل في الأفلام السينمائية، لكن عندما لم يحصل هذا الأمر، فكرت بالعودة مجددا الى شقتي من أجل استخدام علبة أخرى ثم الخلود إلى النوم، انتهت المهمة. أشعر بالخوف، بالخوف الفعلي، عندما أفكر بحالتي الذهنية في تلك الفترة".



ولم تكن المسيرة الكروية لكارلايل سلسة على الإطلاق إذ عانى أيضا من الإدمان على الكحول، وهو برر هذا الادمان بحالته النفسية حينها، مشيرا الى أن الاكتئاب كان السبب الأساسي وبأنه يتناول حاليا الدواء كل صباح بهدف معالجة هذه المشكلة التي ما زال يعاني منها.

