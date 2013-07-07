رونالدو: تمنيت احتراف "نيمار" في "ريال مدريد"

أبدى مهاجم المنتخب البرازيلي السابق، رونالدو لويس نازاريو دي ليما، المعروف بـرونالدو، إعجابه التام بالقدرات الفنية العالية التي يتمتع بها مواطنه الوافد الجديد إلى نادي برشلونة الإسباني، الدولي نيمار دا سيلفا.

وأشاد اللاعب، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولتي كأس العالم لكرة القدم 1994 و2002، بالقرار الذي اتخذه "نيمار" بالانتقال إلى ملاعب كرة القدم الأوروبية، لافتاً إلى أنّ انتقاله إلى الملاعب الأوروبية سيدفع بمستواه اللاعب نحو الأمام وسيزيد من خبرته قبل المشاركة في كأس العالم 2014 والتي ستقام في البرازيل العام المقبل.

وحول انتقال "نيمار" إلى صفوف نادي "برشلونة"، أكّد "رونالدو" المتواجد حالياً مدينة "لاس فيغاس" لمؤازرة بطل حزام الوزن المتوسط في رياضة الملاكمة البرازيلي أندرسون سيلفا الذي يستعد لمواجهة الأميركي كريس ويدمان، بأنّه كان يُمني النفس في انتقال مواطنه إلى فريق "ريال مدريد" عُوضاً عن غريمه "برشلونة".



لكن الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم قد أعرب في الوقت ذاته عن أمله في حصول مواطنه على المزيد من الخبرة في رحلته الجديدة مع الفريق الكتالوني، وذلك لكي يكتسب الثقة اللازمة التي ستُساهم في رفع مستواه رفقة منتخب بلاده خلال مباريات كأس العالم المقبلة، مبدياً ثقته التامة بقدرات اللاعب على التكيف في بلد الأرانب.

واختتم اللاعب الأفضل في العالم في أعوام 1996 و1997 و2002 حديثه – الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية- بالتأكيد على أنّ "نيمار" يمتلك كافة مواصفات اللاعب المُلهم لدى عدد كبير من الجمهور البرازيلي، مُضيفاً بأنّه يستحق لقب أسطورة كرة القدم البرازيلية الجديد.