لاعب جزائري قد يلعب في إسرائيل خلال الشهر الحالي

سيكون لاعب الوسط الجزائري أمير سعيود في موقف حرج عندما يضطر للاختيار بين مرافقة فريقه بيروي البلغاري إلى "إسرائيل" خلال الشهر الحالي لخوض مباراة رسمية أمام هابويل تل أبيب، أو الإحجام عن السفر لكي لا يتعرض لانتقادات لاذعة من الصحافة والجماهير الجزائرية.

وأوقعت قرعة بطولة الدوري الأوروبي بيروي أمام هابويل ضمن التصفيات التمهيدية، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في 18 من الشهر الجاري في بلغاريا، بينما تقام مباراة الإياب في 25 من نفس الشهر في "تل أبيب".

وسبق للعديد من اللاعبين الجزائريين والعرب المحترفين في أندية أوروبية الامتناع عن مرافقة تلك الفرق للعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خشية تعرضهم لانتقادات في بلدانهم الأصلية، أو تعبيراً عن مبدأ يرفض دخول الدولة العبرية تأكيداً على عدم اعترافهم بوجودها أصلاً.

وانتشرت موجة رفض مرافقة الفرق الأوروبية في زياراتها لإسرائيل خلال العقدين الأخيرين مع تكرار مشاركات الفرق الإسرائيلية في البطولات الأوروبية من ناحية، وتزايد أعداد اللاعبين العرب في أوروبا من ناحية ثانية، وكان المصريان نادر السيد وأحمد حسن من أوائل الرافضين، وانضم إليهما بعد ذلك المغربي مروان الشماخ والجزائريان رفيق حليش وكريم مطمور.

وفي المقابل لم يتردد لاعبون آخرون في الموافقة على السفر ومواجهة منافسين إسرائيليين على غرار الجزائريين رشيد غزال وياسين بنزيا وسليم عراش، ولاعب التنس المغربي السابق يونس العيناوي، وهو أمر عرضهم لانتقادات حادة سواء من وسائل الإعلام العربية أو الجماهير العربية.

ويدافع أمير سعيود عن ألوان بيروي البلغاري منذ العام الماضي، ونجح حجز مكان ثابت له في تشكيلة الفريق وساهم بتتويجه بلقب كأس بلغاريا وكذلك كأس السوبر المحلي وسجل العديد من الأهداف المؤثرة، وقبل ذلك لعب للأهلي المصري والعربي الكويتي ومولودية الجزائر.