ليفاندوفسكي باق في دورتموند .. ومختاريان يقترب بشدة

بدأ المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الأحد، تدريباته مع فريقه بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.

وأثيرت تكهنات حول استعداد ليفاندوفسكي (24 عاما) للرحيل عن دورتموند قبل بداية الموسم الجديد والانضمام إلى بايرن ميونيخ بطل الثلاثية التاريخية، ولكن مسؤولي دورتموند رفضوا التفريط فيه، ليشارك اللاعب اليوم في تدريبات الفريق بجوار مواطنه ياكوب بواشتشيكوفسكي.

وتمكن اللاعبان من المشاركة في تدريبات دورتموند بعد أيام من انطلاق المعسكر الإعدادي للفريق، بسبب ارتباطهما بمهمة مع المنتخب البولندي لكرة القدم.

وأشار يورغن كلوب المدير الفني لدورتموند أنه لا يشعر بالقلق إزاء إمكانية أن يتسبب ليفاندوفسكي في مشاكل، بعدما أعلن صراحة في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن دورتموند.

وقال كلوب: "الآن نريد أن نظهر قدرتنا على تقديم موسم ناجح بلاعبين من أصحاب الإمكانيات أمثال روبرت، .. نتائجنا هي الشيء الأكثر أهمية، وأدرك أن روبرت يرى الأمر من نفس الزاوية".

وبدأ أيضا الوافدان الجديديان سوكريتس وبيير ايميريك اوباميانغ، اللذان تم تقديمهما إلى وسائل الإعلام قبل مباراة خيرية خاضها الفريق أمس السبت، التدريب مع الفريق اليوم الأحد.

وقال اليوناني الدولي سوكريتس إنه مستمتع بالانضمام إلى دورتموند، مشيرا "كل شيء هنا مثالي، الجماهير مذهلة".

ومن جانبه أوضح الغابوني الدولي اوباميانغ المنضم من صفوف سانت اتيان الفرنسي "دورتموند فريق كبير، أتمنى أن أتطور كلاعب".

واللاعب الوحيد الذي لم يشارك في تدريبات دورتموند، هو الحارس الأسترالي ميتش لانغيراك، ولكن دورتموند مازال يسعى للتعاقد مع لاعب آخر.

واقترب النادي الألماني من التعاقد مع الارميني الدولي هينريك مختاريان من صفوف شاختار دونيتسك مقابل مبلغ مالي تردد أنه وصل إلى 25 مليون يورو (32 مليون دولار).

ويأمل دورتموند أن ينجح مختاريان (25 عاما) في سد الفراغ الذي تركه ماريو غوتزة في خط الوسط، بعد انضمامه إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ.

وفي حال تعاقد دورتموند مع مختاريان، فإنه سيكون قد أنفق 46 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مما يزيد من معدل التفاؤل لدى كلوب في تقديم موسم جيد.

وأشار كلوب "يمكننا أيضا أن نكتسب بعض القوى والحماس من واقع أننا لم نفز بأي شيء في الموسم الماضي".

