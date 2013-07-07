مواجهات عربية في قرعة بطولة اللأندية الخليجية بالبحرين

سحبت قرعة منافسات بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم في نسختها الـ29 في العاصمة البحرينية المنامة مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للعبة وجاءت على النحو التالي:



- المجموعة الأولى: الجهراء الكويتي والرائد السعودي وصحراء العماني.



- المجموعة الثانية: المحرق البحريني والشعلة السعودية والشباب الإماراتي.



- المجموعة الثالثة: الخور القطري والنصر الإماراتي والبسيتين البحريني.



- المجموعة الرابعة: النصر الكويتي والخريطيات القطري والنهضة العماني.



يقام الدور الأول من مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام المباراة الواحدة فقط على أرض متصدر المجموعة في الدور الأول، ثم بطريقة الذهاب والإياب في نصف النهائي.



الجولة الأولى من البطولة تقام في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر المقبلين.



يذكر أن فريق بني ياس الإماراتي حقق لقب النسخة الماضية بعد فوزه على الخور القطري في المباراة النهائية.



وكانت اللجنة التنظيمية أجرت تعديلا على نظام البطولة واعتمدت مشاركة ثمانية فرق من الدول الخليجية الست، وهي البحرين والسعودية والكويت وقطر والإمارات وعمان، حيث يختار كل اتحاد من الاتحادات الستة فريقا واحدا للمشاركة في النسخة الجديدة، إضافة إلى ترشيح ممثل ثان على أن تقوم اللجنة باختيار فريقين فقط بالقرعة لإكمال العدد إلى ثمانية فرق.



ولكن القرار طرأ عليه التغيير من قبل اللجنة التنظيمية التي عادت الى النظام القديم بمشاركة 12 فريقا بدلا من 8.



وقال الأمين العام المساعد للجنة أحمد ميرزا: "إن قرار التغيير جاء بناء على رغبة الاتحادات وكانت اللجنة حريصة على دراسة كافة المقترحات التي تقدمها الاتحادات الخليجية ومن بينها مشاركة ناديين من كل دولة، وأن نظام البطولة سيكون بنفس النظام السابق بمشاركة 12 نادياً يتم توزيعهم على 4 مجموعات".

