وكيل أعمال إبراهيموفيتش: اللاعب لن يغادر سان جيرمان

نفى مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رغبة موكله في مغادرة فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب اقتراب نادي العاصمة من ضم المهاجم الدولي الأوروغوياني إيدنسون كافاني.



وأوضح رايولا في تصريح لصحيفة "كوريرو ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد: "سيبقى زلاتان في باريس بنسبة 100 % . وأعتقد أيضاً أن نادي باريس سان جيرمان ليس بحاجة للمال لكي يبيع ابراهيموفيتش...فهذا الفريق قرر شراء كافاني رغبة منه في تشكيل خط هجوم ممتاز".



وتابع مينو رايولا، ممتدحاً موكله السويدي فقال: "زلاتان قادر على اللعب مع أي لاعب كان، فهو مهاجم عالمي يسجل الأهداف ويساهم أيضاً في تألق زملائه". وذلك في إشارة منه لإمكانية تواجد إبراهيموفيتش وكافاني في نفس التشكيلة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان بالرغم من نشاطهما في منصب واحد، وهو قلب هجوم".



وكانت تقارير صحافية أوروبية عدة قد ذكرت، اليوم الأحد، نقلاً عن موقع "سبور ميدياست" الإيطالي، أن قدوم كافاني إلى باريس سان جيرمان سيدفع زلاتان إبراهيموفيتش لمغادرة نادي العاصمة الفرنسية. وأن فريقي ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي سيستغلان الفرصة لتجديد مساعيهما في ضم المهاجم الدولي السويدي.



الجدير بالذكر أن ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي قد اتفق رسمياً، الجمعة الماضي، على قيمة تحويل المهاجم الدولي الأوروغوياني إيدنسون كافاني، والمقدرة بمبلغ 64 مليون يورو، والتي تعد بمثابة أغلى صفقة في تاريخ سوق انتقالات اللاعبين في فرنسا.



ومن المنتظر، حسب الصحافة الرياضية الفرنسية، أن يحل كافاني بباريس، الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، للتوقيع رسمياً على العقد الذي سيربطه بنادي باريس سان جيرمان، والذي يمتد لخمسة مواسم يتقاضى بموجبه المهاجم الأوروغوياني راتبا بـ10 ملايين يورو في السنة، خالٍ من الضرائب