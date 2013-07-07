كأس العالم للشباب: أسود العراق تتأهل لنصف النهائي

تأهل منتخب العراق وصيف بطل اسيا للمرة الاولى في تاريخه الى الدور نصف النهائي من كأس العالم في كرة القدم للشباب (دون 20 عاما)، اثر فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بطل القارة الصفراء 5-4 بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والاضافي من الدور ربع النهائي اليوم الاحد في قيصري.



وسجل غلي فايز عطية (21 من ركلة جزاء) وفرحان شكور توفيق (42 و118) اهداف العراق، وكوون تشانغ هون (25) ولي غوانغ هون (50) وجونغ هيون تشيول (120+2) اهداف كوريا الجنوبية.



وكان المنتخب العراقي البادئ بالتسجيل عبر علي فايز عطية من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وردت كوريا بعد اربع دقائق بواسطة كوون تشانغ هوون بضربة رأسية من مسافة قريبة على يمين الحارس محمد حميد (24)، قبل ان يمنح فرحان شكور توفيق التقدم مجددا للعراق من كرة مرتدة من الحارس الكوري الجنوبي لي تشانغ غون (42) اثر تسديدة قريبة لعلي قاسم.



وادركت كوريا الجنوبية التعادل مطلع الشوط الثاني عندما حصلت على ركلة حرة جانبية تابعها لي غوانغ هون برأسه من مسافة قريبة على يسار الحارس حميد.



ومنح فرحان التقدم للعراق عندما استغل كرة من زميله محمد جبار شوكان امام المرمى فتابعها بيسراه داخل المرمى (118).



لكن كوريا الجنوبية ادركت التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما سدد هيون-تشيول جونغ كرة من 25 مترا حاول المدافع علي فايز ابعادها برأسه لكنه خدع حارس مرماه حميد وعانقت الشباك (120+2).



وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس حميد بتصديه لركلة ترجيحية حاسمة هي الاولى في السلسلة الثانية انبرى لها لي غوانغ هون، فجاء الدور على فرحان الذي منح التأهل للعراق بتسديده على يمين الحارس الكوري الجنوبي.



وسجل علي فايز ودرغام اسماعيل ومحمد جبار وعلي عدنان للعراق في السلسلة الاولى التي انتهت بالتعادل 4-4 ، بعد أن أهدر محمد الركلة الثالثة، فيما سجل كيم سوون وو وهان بيونغ غوو وسيم سانغ مين ووو جوسونغ لكوريا الجنوبية، فيما اهدر لها يوون جي مين ولي غوان تشون.



وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها العراق دور الاربعة في 4 مشاركات في تاريخه بعد الاولى عام 1977 في تونس وخرج من الدور الاول، والثانية عام 1989 في السعودية عندما خسر امام الولايات المتحدة، والثالثة عام 2001 في الارجنتين وخرج من الدور الاول ايضا.



وثأر المنتخب العراقي لخسارته امام كوريا الجنوبية في نهائي كأس اسيا وبركلات الترجيح ايضا بعدما تعادلا 1-1 وكان المنتخب العراقي البادئ بالتسجيل ايضا.



ويلتقي العراق في الدور نصف النهائي مع الاوروغواي التي تغلبت على اسبانيا 1-صفر بعد التمديد امس السبت.