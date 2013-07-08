اتحاد جدة يتعاقد مع البرازيلي ليوناردو بونفيم

تعاقد نادي اتحاد جدة مع البرازيلي ليوناردو دي بونفيم لاعب فريق أوداكس ريو البرازيلي لينضم الى المغربي محمد فوزي في صفوف الفريق.

ويلعب ليوناردو "29" عاماً في مركز المحور الهجومي، ولعب لأندية كثيرة منها فيتوريا وفلومينزي وكوزيرو وفاسكو دي جاما وايندهوفن الهولندي وبورتو البرتغالي.

وتسابق الإدارة الاتحادية الزمن لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب والذى تبقى منه لاعبان أحدهما آسيوي، بعد قرارها الإبقاء على المغربي محمد فوزي الذي انضم للفريق في منتصف الموسم قبل الماضي وتعرض لقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الماضي.

وتنطلق تدريبات الفريق، الخميس المقبل، بقيادة المدرب الاسباني بينات الذي نجح مع فريقه بتحقيق كأس الأبطال في يونيو الماضي.