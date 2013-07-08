الجبلاية: تأجيل مصير الدوري المصري لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماعه بشأن تحديد مصير الدوري الممتاز بسبب الأحداث السياسية والأمنية بالبلاد.



وقال عزمي مجاهد مدير الإعلام بالاتحاد المصري: "تقرر تأجيل اجتماع مجلس الادارة الذي كان مقررا عقده ظهر اليوم، وذلك إلى موعد لاحق نظرا لاستمرار سوء الأوضاع الأمنية والأحداث التي تمر بها البلاد".

وقرر الاتحاد تأجيل مباريات في الدوري كان من المفترض أن تقام في وقت لاحق هذا الاسبوع، وذكرت تقارير أن المسابقة في طريقها إلى الإلغاء كما حدث في الموسم الماضي.



وقتل العشرات وأصيب أكثر من ألف شخص في مصر في مصادمات منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي.



وكان مقررا أن تقام مباريات الجولة 18 غير المؤثرة على تأهل الرباعي الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي لدورة رباعية لحسم اللقب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. أما الدورة الفاصلة فكانت مقررة أساسا في مطلع شهر يوليو الجاري.

