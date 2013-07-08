الجزائري نبيل غيلاس ينضم رسمياً لنادي بورتو

انضم اللاعب الدولي الجزائري نبيل غيلاس رسمياً لنادي بورتو البرتغالي حيث وقع، اليوم الاثنين، عقداً لمدة أربع سنوات، قادماً من فريق موريرانس الذي سقط عند نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثانية للدوري البرتغالي لكرة القدم.



واكتفى نادي بورتو بالإعلان، عبر موقعه الالكتروني الرسمي، عن مدة العقد وعن قيمة الشرط الجزائي لتسريح اللاعب المقدرة بـ30 مليون يورو، ولكن دون الإشارة لقيمة تحويل المهاجم الجزائري من موريرانس، والتي قدرتها تقارير صحافية برتغالية عدة بملغ ثلاثة ملايين يورو.



وقال نبيل غيلاس في تصريح نقله موقع ناديه الجديد: "بورتو فريق كبير جدا، انه أكبر نادٍ في البرتغال وواحد من الأندية الكبيرة في أوروبا... أريد أن ألعب أكبر قدر ممكن من المباريات، لقد جئت هنا للتعلم وآمل أن أتوج معه بلقب الدوري البرتغالي في هذا الموسم".



ويُعدّ نبيل غيلاس، البالغ من العمر 23 سنة، ثاني لاعب جزائري يحمل ألوان نادي بورتو العريق بعد الأسطورة رابح ماجر في ثمانينات القرن الماضي، والذي قاده للتتويج بلقب بطولة أوروبا للأندية البطلة (التسمية السابقة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم) سنة 1987 وكأس ما بين القارات للأندية ( التسمية السابقة لمسابقة بطولة العالم للأندية) .



ويعتبر نبيل غيلاس الشقيق الأصغر للمهاجم الدولي الجزائري السابق، كمال غيلاس، الناشط حالياً ضمن نادي ريمس الفرنسي.



وبخلاف كمال فإن نبيل لم يكن معروفاً كثيراً لدى الجماهير الرياضية الجزائرية، بحيث كان قبل سنتين فقط ينشط ضمن النادي الفرنسي كاسيس كارنو الهاوي قبل أن ينضم لنادي موريرانس البرتغالي ويتألق ضمنه في الموسم الرياضي الماضي، حيث سجل 13 هدفاً في 30 مباراة من الدوري المحلي، ما جعل أندية أوروبية كبيرة تبدي اهتمامها بالحصول على خدمات المهاجم الجزائري الشاب، على غرار ايفرتون الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي وبنفيكا لشبونة البرتغالي، قبل أن يحسم نادي بورتو الصفقة اليوم الاثنين.



نشير إلى أن نبيل غيلاس قد شارك في أول مباراة رسمية له مع المنتخب الجزائري 9 يونيو الماضي مع منتخب بنين برسم التصفيات الإفريقية لمونديال البرازيل 2014، حيث ساهم في فوز الجزائر ( 3-1) بتسجيله للهدف الثالث.