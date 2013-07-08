جماهير ريال مدريد: "مورينهو" أساء لسُمعة الفريق

شنّت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني هجوماً لاذعاً على مدرب فريقها السابق، والمدير الفني الحالي لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، متهمة إياه بالإساءة إلى سمعة الفريق الملكي طوال السنوات الثلاث التي أشرف فيها على تدريب الفريق.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "آس" الإسبانية، أنّ حوالي "77%" من جمهور "اللوس بلانكوس" يعتقدون بأن المدير الفني السابق للفريق الملكي "جوزيه مورينهو" قد أساء لسمعة الفريق خلال الفترة التي قضاها داخل جدران ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

وطبقاً للاستفتاء الذي أجرته الصحيفة واسعة الانتشار، فإن حوالي "52%" من جمهور "ريال مدريد" وجدوا بأنّ سمعة الفريق قد اهتزت بدرجة كبيرة إزاء التصرفات المثيرة للجدل التي يقوم بها المدرب البرتغالي، في الوقت الذي رأى فيه حوالي "25% " من جمهور الفريق أن "مورينهو" قد شوّه سمعة الفريق إلى حد ما، فيما اعتقد حوالي "16%" من جمهور الفريق أن "المو" قد غير صورة النادي الملكي بشكل عام، بينما أكّد حوالي "6%" من جمهور الفريق بأن سمعة الفريق قد تحسنت في حضور المدرب البرتغالي.

وعزت الصحيفة الإسبانية هذه النسبة المرتفعة إلى التصرفات المثيرة للجدل التي أقدم عليها مدرب الريال السابق، معتبرة إياه واحداً من المدربين الهواة البارعين في اختلاق الصراعات والمشاكل.

واستذكرت الصحيفة الواقعة المثيرة للجدل التي ارتكبها المدرب البرتغالي بحق المدير الفنى الحالى لفريق برشلونة الإسباني، تيتو فيلانوفا، في نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2011-2012، حيث كان "مورينهو" قد وضع إصبعه فى عين المدير الفنى الحالى لفريق برشلونة الإسبانى، تيتو فيلانوفا، في الوقت الذي كان فيه الأخير مدربًا مساعدًا لغوسيب غوارديولا المدير الفنى السابق للبارسا.

ولم تكتفِ الصحيفة برصد هذه الحادثة، بل قامت أيضاً بالإشارة إلى التصريحات النارية التي أطلقها المدرب البرتغالي طوال فترة إشرافه على ريال مدريد، والتي وصلت إلى حد سخريته من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك حينما وجّه الشكر لهم على إهدائه درعاً شرفياً لتكريمه بعد أن أصبح أصغر مدرب يخوض 100 مباراة في التشامبيونز ليغ، وهو ما لم يحدث في الحقيقة.