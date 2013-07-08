رسميا: برشلونة يتخلى عن دافيا فيا لـ"أتلتيكو مدريد"

أعلن برشلونة، بطل الدوري الإسباني، أنه توصل الى اتفاق مبدئي مع مواطنه أتلتيكو مدريد للتخلي للاخير عن خدمات مهاجمه الدولي دافيا فيا.



وسيدفع أتلتيكو مدريد 1ر5 ملايين يورو فقط للحصول على خدمات فيا البالغ من العمر 31 عاما، وذلك رغم أن برشلونة اضطر لدفع 40 مليون يورو عام 2010 للتعاقد معه من فالنسيا.



وأشار برشلونة في بيان أصدره اليوم الاثنين: "برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا الى اتفاق مبدئي بخصوص انتقال دافيا فيا الى نادي (العاصمة) مدريد. العملية ستكلف 1ر5 ملايين يورو كحد اقصى، على ان يدفع مبلغ 1ر2 مليون يورو هذا الموسم، ثم يدفع مليونيين آخريين اذ بقي اللاعب في اتلتيكو لموسم 2014-2015 ومليونا اخر اذا مدد عقده حتى موسم 2015-2016".



وتابع البيان "في هذا الوقت، سيحافظ برشلونة على 50 بالمئة من حقه في انتقالات مستقبلية للاعب" الذي عجز هذا الموسم عن فرض نفسه في التشكيلة الاساسية لبرشلونة.



وسيسد فيا الذي بدأ مشواره في سبورتينغ خيخون قبل الانتقال الى ريال سرقسطة ثم فالنسيا عام 2005، الفراغ الذي خلفه الكولومبي راداميل فالكاو في اتلتيكو مدريد بعد انتقاله الى موناكو الفرنسي.