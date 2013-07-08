رونالدو ولعبة القط والفأر !



مازال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواصل لعبة "القط والفأر" مع المسؤولين في ريال مدريد خاصة الرئيس فلورنتينو بيريز، حيث أصبح رونالدو لايفوت أي لقاء يجمعه مع أجهزة الإعلام والصحافة دون أن يتطرق إلى "حبه القديم" مانشستر يونايتد وحنينه في العودة من جديد للمشاركة في البريميرليج وهو ما يفسر بأنه نوع من الضغوط على رئيس النادي حتى يقبل بشروطه في زيادة قيمة عقده الذي مازال ينتظر قرار التجديد !

خلال رحلته الأخيرة إلى إندونيسيا ذكر رونالدو بكل وضوح أنه يحترم عقده مع ريال مدريد إلا أن الحنين دائما ما يسوقه إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد والذي قضى معه أفضل سنوات مسيرته الكروية وأنه لا يستبعد العودة من جديد للمشاركة في البريميرليج !! وكرر ذلك أيضا خلال وجوده في فرنسا حيث كان يقضي جزءا من إجازته الصيفية حاليا بل زاد عليه هذه المرة بأنه لا يستبعد أن يلعب يوما ما في صفوف نادي موناكو الذي أصبح ينافس بقوة في شراء النجوم الكبار وكان آخرهم الكولومبي فالكاو !

رونالدو مثل كثير من نجوم الوزن الثقيل في عالم كرة القدم يحاول أن يفرض شروطه على رئيس النادي حتى يقبل بزيادة قيمة عقده ليصل إلى ما يحصل عليه خصمه اللدود ميسي، حيث سبق لرونالدو أن أبدى عدم ارتياحه للمعاملة التي يجدها من رئيس ريال مدريد والتي وصفها بأنها مجحفة في حقه كنجم كبير قدم الكثير للنادي المدريدي وجماهيره وأنه قد حان الوقت الذي يفترض أن يتم تقييمه بما يتناسب مع نجوميته ،،

لهذا لا تفسير لحديث رونالدو ومغازلته المستمرة لناديه الإنجليزي السابق سوى أنها نوع من الرسائل التي يريد أن يبعث بها إلى رئيس النادي بيريز تحمل في مضمونها أنه لن يقبل بأقل من الملايين التي تضعه على رأس قائمة الأغنياء من نجوم كرة القدم طالما أن رئيس ريال مدريد سبق وأن أعلن بأنه قد رصد 100 مليون يورو لإغراء البرازيلي نيمار وناديه سانتوس حسبما أشارت إلى ذلك عدد من الصحف الإسبانية !

رونالد يعلم بأن مانشستر يونايتد ليس هو النادي الذي يمكن أن يلبي له كل شروطه المالية، ولكن لا يتوقع أن يتوقف عن استخدامه كورقة ضغط يناور بها في وجه رئيس ريال مدريد كلما سنحت له فرصة لقاء إعلامي أو صحفي إلى أن يخضع لشروطه "غير المعلنة" في تجديد عقده في المرحلة المقبلة !

نقلا عن "الشبيبة" العمانية