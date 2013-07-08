مورينهو "يخطط" .. ليجلب لتشلسي "قوة" هجومية

كشفت صحيفة انجليزية النقاب عن الأحلام الهجومية التي يتمنى المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو تحقيق أي منها، والمتمثلة في ضم واحد من ثلاثة مهاجمين يتوق المدرب البرتغالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "الدايلي اكسبريس" الانجليزية أن مورينهو يرغب في التعاقد مع مهاجم كبير ليكون داعما قويا مع مهاجمي الفريق توريس و لوكاكو خلال الموسم المقبل.



وبحسب الصحيفة، فإن أول أحلام مورينهو الهجومية كانت المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم نابولي الايطالي، قبل أن يتبخر هذا الحلم بعدما بات باريس سان جيرمان الفرنسي قريبا بشكل كبير من التعاقد مع كافاني.



أما الحلم الهجومي الثاني لمورينهو، فيتمثل في المهاجم البرازيلي هالك، الذي يلعب في صفوف زينيت سان بطرسبورج الروسي، حيث دخل تشلسي في مفاوضات لضمه، خصوصا مع ترحيب المهاجم البرازيلي بالرحيل عن النادي الروسي، رغم أنه يمتلك عقدا معه ينتهي في العام 2017.



وجاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي كحلم ثالث للمدرب البرتغالي، لكن هذا الحلم يشوبه بعض العقبات في ظل رفض المهاجم البولندي ترك ناديه بوروسيا دورتموند الألماني والتوجه للغريم بايرن ميونيخ وهو ما يرفضه دورتموند، ما سيدفع ليفاندوفيسكي للبقاء هذا الموسم مع فريقه، لينتقل الموسم بعد المقبل لبايرن ميونيخ في صفقة انتقال مجاني.



وفي سياق متصل، قالت تقارير صحافية إنجليزية إن مورينهو قرر الاستغناء عن المهاجم السنغالي ديمبا با، ليمنح تشلسي فرصة لبيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



يذكر أن با الذي انتقل لتشلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خاض خلالها (14) مباراة وسجل هدفين فقط، كما أن اسمه ارتبط بالانتقال لأي من ناديي انجي الروسي أو ويست بروميتش الانجليزي.

