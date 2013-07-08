مويس: سأضع "بصمتي" على مانشستر يوناتيد

قال المدير الفني الاسكتلندي ديفيد مويس إنه يريد وضع بصمته على فريقه مانشستر يوناتيد الإنجليزي، لأن بطل الدوري الإنجليزي أصبح فريقه، مرحبا في الوقت ذاته بأي نصائح يسديها إليه مواطنه السير أليكس فيرغسون الذي ترك الفريق الموسم الماضي.



وأشار مويس في تصريحات لصحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية إلى أنه سيأخذ بالنصائح والآراء التي يسديها له فيرغسون قدر الإمكان، لأنه قد يتفق معها وقد يختلف كونه يريد ترك بصمة باسمه في فريقه الجديد.



وكشف أن ملاك مانشستر يوناتيد منحوه ثقة كبيرة، حين أكدوا له أنهم لا يريدون منه نجاحا فوريا مع الفريق، وطالبوه في الوقت ذاته بفعل الأشياء التي يريدها ويقتنع بها.



واستهل مويس مهمته التدريبية مع مانشستر يوناتيد مطلع الشهر الجاري، ليخلف فيرغسون الذي كان على رأس الإدارة الفنية للفريق لأكثر من (27) عاما.



وأضاف أنه لن يتأخر في سؤال فيرغسون إذا كان يحتاج لذلك، مشيرا إلى أنه ليس قلقا من وجود فيرغسون في مانشستر يوناتيد كجهة إدارية بل يرحب به في أي وقت يريد.



واعترف مويس مجددا أن إمكانية معادلة إنجازات فيرغسون مع الفريق، قد يبدو أمرا مستحيلا، لكنه يريد أن يثبت نفسه موقعه وبصمته مدربا لمانشستر يوناتيد.

