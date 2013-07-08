هيغواين يتدرب بمفرده من أجل الانتقال لأرسنال

في الوقت الذي منح فيه المدير الفني الايطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لاعبي فريقه راحة من التدريبات حتى الخامس من الشهر الجاري، أبى الأرجنتيني غونزالو هيغواين المرشح بقوة للانتقال لأرسنال الإنجليزي القيام بذلك، بل بدأ التدرب بمفرده لكي يكون لائقا بدنيا وفنيا للانتقال للنادي الانجليزي.



وقالت تقارير صحافية إسبانية إن هيغواين انخرط منذ وصوله لمدريد الأسبوع الماضي في تدريبات بمفرده، حيث يتدرب بشكل يومي في صالة الألعاب الرياضية.



ويأتي تحرك هيغواين هذا، في الوقت الذي بدأ فيه لاعبو أرسنال الانجليزي تدريباتهم الأولية التي عادة ما تكون قبل بداية الموسم، حيث يريد المهاجم الأرجنتيني أن يكون جاهزا بشكل فوري حال انتقاله المتوقع لأرسنال.



وتبدو أمور انتقال هيغواين عالقة حاليا في ظل وجود خلاف مالي يتم تسويته، حيث يريد ريال مدريد (30) مليون يورو للاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني، في حين أبدى أرسنال استعداده لدفع (27) مليونا، خصوصا وأنه اتفق مع اللاعب على راتب سنوي بقيمة (6.2)مليون يورو.



في غضون ذلك، كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي الغريم التقليدي لأرسنال يريد ضم هيغواين من أجل إفشال صفقة انتقال الأخير لجاره في لندن.



ولم تذكر تلك التقارير أي تفاصيل عن عرض توتنهام، سوى أنه أبدى رغبة قوية للتعاقد مع هيغواين من أجل قطع الطريق على أرسنال الذي وصل لمراحل متقدمة من التعاقد معه.

