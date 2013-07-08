﻿ لا يصح إلا الصحيح

* فوائد بالجملة تلك التي خرج منها المؤتمر السنوي الأول لاتحاد كرة القدم الذي مثّل نقطة تحول مضيئة في عمل اتحاد الكرة، ومهّد لبداية عصر جديد من العمل الرياضي البرلماني من خلال تلك المبادرة الجريئة التي أقدم عليها، بتنظيمه المؤتمر العام على هيئة وصيغة كونغرس الاتحاد الدولي، متعاطياً مع جميع تفاصيل ذلك اليوم بالكثير من الشفافية والموضوعية والديمقراطية أيضاً، وعلى مدى تسع ساعات متواصلة كانت كرة الإمارات وأنديتها هدفاً مشتركاً ومحوراً رئيساً للنقاش، في مواجهة مباشرة مع الجهة المسؤولة الأولى عن الكرة الإماراتية، بهدف الوصول إلى صيغة تفاهم موحدة حول مصلحة كرة الإمارات وأنديتها، وقد كان ذلك بالفعل بعد يوم ماراثوني من الاجتماعات التي لم يسبق وأن سجلت من قبل في تاريخ الرياضة الإماراتية.

* ولعل النقطة الأهم التي لفتت انتباه المراقبين والمتابعين والتي استأثرت بمتابعة دقيقة من المراقبين والمعنيين بالأمر، تلك المتعلقة بالمادة رقم 13 والخاصة بالعقد الأول للاعب الذي يبلغ الـ 18 من عمره، وهي النقطة التي كانت وستبقى محل نقاش وخلاف منذ بدء تعاطينا مع الاحتراف في العام 2007، فمنذ خمسة أعوام والجدل لايزال قائماً حول تلك اللائحة الخاصة بالعقد الاحترافي الأول للاعب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، فبين من يطالب بأحقية النادي بالعقد الاحترافي الأول نظير الجهد والعمل والرعاية، حتى وإن كان ذلك يعد مخالفاً لقوانين ولوائح الفيفا، وبين من يرى حتمية تطبيق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي بخصوص هذه الوضعية، كانت كلمة الفصل في الاجتماع للتصويت الذي أبقى الوضع على ما هو عليه، وهو ما يمثل خرقاً للوائح الدولية، ومن شأنها أن تنعكس سلباً علينا وعلى صورة اتحادنا أمام الفيفا الذي يرفض اعتماد لوائح الاتحادات التي لا تتطابق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.

* اللجوء إلى التصويت على نص صريح وعلى لوائح واضحة من اللوائح المنظمة للعمل والعلاقة بين اللاعبين والأندية خطوة ليس لها ما يبررها، لأن القانون واضح ولا يتطلب الكثير من العناء للوقوف على مضمونه، وكان من الأجدى والأجدر رفع الموضوع إلى الفيفا بهدف الاستناد والاستئناس برأيه، بدلاً من اللجوء إلى التصويت الذي نسف أهم تعديل على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهو ما يمثل مخالفة قانونية للوائح الفيفا، الأمر الذي أوقعنا في المحظور، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.

كلمة أخيرة

* قرار التصويت على اعتماد اللائحة الداخلية بخصوص موضوع العقد الاحترافي الأول للاعب، أوقعنا في المحظور وأبطل مفعول كل الجهود التي بذلت في سبيل الوصول إلى المثالية بتطبيق لوائح الاتحاد الدولي، ولأن ما قمنا به غير قانوني فإن كل ما سيُبنى عليه سيكون باطلاً لأنه مخالف للوائح الفيفا، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.

نقلا عن "الرؤية" الإماراتية