إذا عرف الفرق بطل العجب

في حوار تلفزيوني جمعني قبل ثلاث سنوات بالبلجيكي إيريك غريتس وقد جرى للتو تعيينه مدربا وناخبا وطنيا لمنتخب المغرب، توجهت إليه بالسؤال التالي:

هل تقدر جيدا المسافة التي تفصل مدرب النادي عن مدرب منتخب وطني؟.

بالطبع كنت أعني كل كلمة تركب منها السؤال اللغم وتحرقت شوقا لمعرفة جواب الرجل لأنه كان سيمثل لي على الأقل مدخلا لتقدير مساحات النجاح الممكنة في فكره.. قال لي غيرتس: «لا أظنها مسافة كبيرة، ففي النهاية هناك تسمية واحدة للرجلين، فهما معا يمتهنان التدريب، الفرق هو أن مدرب النادي ينزل يوميا للملعب ليلتقي بلاعبيه أما مدرب المنتخب القومي فيذهب يوميا لمكتبه ليكون على اتصال دائم بلاعبيه، ليهيئ التربصات ويستقرئ المنافسين ويرصد كل جديد».

قدرت أن يكون غيرتس وهو يطل على عالم جديد مختلف وأكثر تعقيدا، بحاجة إلى مزيد من الوقت ليدرك أن المسافة بين مدرب النادي وناخب وطني أكبر بكثير من تلك التي رسمها جوابه، وقدرت جيدا أن السيد غيرتس إن لم يسارع الوقت ليفهم عمق الاختلاف الموجود الذي له بالأساس طبيعة فكرية وذهنية فإنه بالتأكيد لن ينجح في ما أتى من أجله للمغرب متقمصا لأول مرة في مسيرته التدريبية صفة الناخب الوطني.

عندما يشار إلى اتحادات كرة القدم التي لها عمق تاريخي ومرجعيات كروية يعتد بها لاختيار ناخب لمنتخبها القومي تحيل الأمر كله على إدارتها الفنية، وهذه الأخيرة تحدد بحسب الظرفية أولا وبحسب رهانات المرحلة ثانيا وبحرص شديد على ضمان الاستمرارية لروح وفلسفة المنظومة الفنية المعتمدة بروفايل هذا الناخب الوطني، وطبعا تكون هناك خارطة طريق موضوعة بمهنية عالية من أجل الوصول إلى رجل المرحلة إلى الناخب الوطني الذي يمكن ائتمانه على المنتخب القومي.

وفوق أن هذه الآلية الممنهجة والقائمة على العلمية وعلى روح الاختصاص تضيق إلى أبعد حد هامش الخطأ، فإنها عندما تدعو رئيس الاتحاد ليختار الأفضل من بين البروفايلات المعروضة إنما تحرص على أن يكون الرجل الفني الذي سيتقمص دور الناخب الوطني حاملا في الأصل لكاريزما ولسعة أفق ولقدرة على تدبر الشق الصعب في حياة الناخب الوطني، وليس المنطلق الأوحد أن يكون المدرب المقترح لمنصب الناخب الوطني ناجحا على مستوى إدارته الفنية للأندية.

أعجبنا أيما إعجاب بمنتخب البرازيل وهو يسقط كل علامات القلق ويبدد غيمات الخوف قبل سنة من انطلاق المونديال ببلاد الأساطير، بتتويجه وبأجمل صورة للمرة الرابعة وللمرة الثالثة تواليا بطلا لكأس القارات بعد عروض كروية متطابقة مع السحر البرازيلي كان أروعها أمام الماتادور الإسباني في اللقاء النهائي، وقليلون من انتبهوا إلى من كان وراء انبلاج هذا الصبح الجميل بعد سنوات من الانسداد هو البرازيلي فيليبي سكولاري الذي تقول سيرته الذاتية عند أي قراءة مقارنة أن النجاحات الكبيرة التي حققها كناخب وطني أكبر بكثير من تلك التي حققها كمدرب للأندية، وقد لا نكون ظالمين لسكولاري إن قلنا بأنه نجح هنا وفشل هناك، والأمر لا يتعلق بلعبة الصدف وإنما يرتبط أساسا بشخصية الرجل.

أمر يجزم به سكولاري نفسه عندما يقدم الإجابة النموذجية لسؤال الفرق الذي يكمن بين مدرب النادي وبين الناخب الوطني، يقول سكولاري: «مثل مدرب النادي تكون للناخب الوطني نفس الأفكار، الاختلاف هو أن الناخب لا يعيش يوميا مع اللاعبين، أنت توجه الدعوات ولكن المعيش اليومي والتداريب يعطيانك فكرة مختلفة، قد تتوصل إلى أن اللاعب لا يقدم بالضرورة ما كنت تتوقعه منه. مهمتنا هي أن نشرح ونستقرئ ونطرح باستمرار الأسئلة، أن نقلص قدر الإمكان هامش الخطأ عند الاختيار».

عندما نرى أن سكولاري استبعد بلا رحمة نجوما كبارا من أمثال كاكا ورونالدينيو، نفهم جيدا كيف نجح في تقمصه لدور الناخب الوطني لمنتخب عريق مثل البرازيل وفي ظرفية بالغة الدقة والحساسية.

نقلا عن "استاد الدوحة"