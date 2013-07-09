العداء بولت سيحقق حلمه باللعب مع مانشستر يوناتيد

أخيراً.. سيحقق أسرع رجل في العالم الجامايكي أوساين بولت حلمه بارتداء قميص مانشستر يوناتيد واللعب في صفوفه، ولو لمباراة واحدة، وذلك حين يشارك معه في مباراة ودية دولية أمام إشبيلية الإسباني والتي تأتي تكريما لمدافع اليوناتيد المخضرم ريو فيرديناند.



وقالت صحيفة "الصن" الانجليزية إن بولت سيشارك لاعبا مع مانشستر يوناتيد في المباراة التي ستجري في التاسع من الشهر المقبل، على أرضية ملعب أولترافورد معقل مانشستر يوناتيد.



وسيتمكن بولت من تحقيق حلمه الذي كان على الدوام يتمناه باللعب مع مانشستر يوناتيد، حتى وان كانت هذه المباراة غير رسمية.



وستكون الأنظار منصبة نحو بولت وهو يداعب الكرة، من جهة، وما بين سرعته الكبيرة من جهة أخرى، ليحقق اندماجا كبيرا يتوق الجميع لرؤيته.



وعلى الرغم من ذلك، قد يواجه بولت مشكلة كبيرة، تتمثل في أن موعد المباراة سيكون قبل يوم واحد من بطولة العالم لألعاب القوى التي ستجري في روسيا.



وبحسب الصحيفة الانجليزية، فإن بولت سيشارك أساسيا مع مانشستر يوناتيد، حيث سيتخذ له مركزا بجوار المدافع المكرم فيرديناند الذي لعب دورا كبيرا في اقناع مدربه ديفيد مويس في منح بولت شرف اللعب مع مانشستر يوناتيد.



ومن المقرر أن يتم الاعلان بشكل رسمي عن مشاركة بولت من قبل مانشستر يوناتيد، الأسبوع المقبل، مع الكشف عن باقي الأسماء المنتظر مشاركتها في هذه المباراة التكريمية لفيرديناند، والتي تأتي بمناسبة مرور (10) سنوات على وجوده في صفوف مانشستر يوناتيد.