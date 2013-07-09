رئيس ريال مدريد: أرسنال لم يطلب هيغواين

أكد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز أن أرسنال الإنجليزي لم يتقدم بأي عرض للحصول من النادي الملكي على خدمات مهاجمه الارجنتيني غونزالو هيغواين، مشيرا إلى أنه يريد الاحتفاظ بالأخير.



وتناولت وسائل إعلام بريطانية في الفترة الأخيرة موضوع هيغواين، الراغب بترك "سانتياغو برنابيو" لأنه يبحث عن فريق يلعب فيه دورا أساسيا وأن لا يكتفي بالتناوب مع الفرنسي كريم بنزيمة على مركز رأس الحربة في النادي الملكي، وتحدثت عن أن أرسنال يسعى جديا للتعاقد معه، لكن بيريز نفى هذا الأمر في حديث لموقع "يونيفيزيون" الكروي، مضيفا "لا نريد أن يرحل هيغواين".



وتابع: "كما أنه لم يأت إلينا أحد من أرسنال لكي يتقدم بعرض. لا توجد هناك اي عروض على الطاولة".



وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت، أمس الاثنين، أن أرسنال تقدم بعرض "تكتيكي" لمواطنه ليفربول من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة "الحمر" رفضته لأنه لا يرتقي الى مستوى توقعاتها.



ورأت بعض التقارير أن أرسنال يسعى من خلال العرض الذي قدمه لليفربول الى الضغط على ريال مدريد لكي يتخلى عن هيغواين، خصوصا أن سواريز أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد الرحيل عن انجلترا بأكملها وليس ليفربول بسبب ما اختبره مع وسائل الاعلام بعد ايقافه لعشر مباريات بسبب عضه مدافع تشلسي الدولي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش.



وفي ظل اهتمام ريال مدريد بسواريز، فان العرض الذي قدمه أرسنال للحصول على خدمات الأخير يهدف على الارجح الى دفع النادي الملكي للاستعجال في عملية شرائه للهداف الاوروغوياني، والتخلي للنادي اللندني عن هيغواين من أجل تمويل جزء من صفقة التعاقد مع مهاجم اياكس الهولندي السابق الذي اكد مؤخرا بانها اللحظة المناسبة لتغيير الأجواء والرحيل عن إنجلترا.



وكان هيغواين محط اهتمام يوفنتوس الإيطالي، لكن الأخير تخلى عن فكرة التعاقد معه وضم مواطنه كارلوس تيفيز من مانشستر سيتي الإنجليزي.



ومن المرجح أن يكون هيغواين خاض موسمه الأخير في ريال مدريد ليس لأنه يريد أن يكون المهاجم الاساسي في الفريق وحسب، بل لأن جمهور النادي الملكي غير راض عنه وقد وجه له صافرات الاستهجان بسبب الفرص التي أهدرها امام بوروسيا دورتموند الألماني في اياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ودعها النادي الملكي بعد خسارته ذهابا 1-4 وفوزه ايابا على ارضه 2-صفر.



وأشارت بعض التقارير سابقا إلى أن توتنهام الإنجليزي مهتم أيضا بخدمات هيغواين (25 عاما) الذي انضم لريال عام 2007 قادما من ريفر بلايت، وهو توج معه بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة والكأس السوبر المحلية مرتين وسجل ما مجموعه 122 هدفا في 266 مباراة خاضها معه في جميع المسابقات، بينها 16 في الدوري الموسم الماضي مقابل 27 في موسم 2009-2010 و22 في موسمي 2008-2009 و2011-2012.