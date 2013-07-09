قدامى السعودية والبرازيل في مباراة ودية

يترقب السعوديون منتصف شهر رمضان المبارك الموافق 24 يوليو لمشاهدة اللقاء الودي بين نجوم منتخبي البرازيل والسعودية القدامى على استاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

وتأتي المباراة تقديرا من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وإحدى الشركات الرياضية المتخصصة في تنظيم المهرجانات الرياضية لجيل سعودي سابق من اللاعبين خدموا الرياضة السعودية وحققوا معها العديد من البطولات والإنجازات على صعيد المنتخبات والأندية.

ويشارك في اللقاء نخبة من نجوم المنتخبين الذين شاركوا في بطولات كأس العالم 1994 و1998 و2002 و2006 من بينهم رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا وروماريو وبيبيتو وكافو وزيكو وغيرهم من الأسماء المتميزة التي سبق لها تمثيل المنتخب البرازيلي والمقرر حضورها إلى الرياض للمشاركة في اللقاء الجماهيري.

وكشف محمد الخراشي مدرب المنتخب السعودي "للمعتزلين" ، في تصريح إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أن هناك عدة أهداف من إقامة لقاء تاريخي بحجم هذا اللقاء الذي أطلق عليه (لقاء العمالقة) من بينها تكريم نجوم السعودية السابقين والذين وجهت لهم الدعوات للمشاركة في اللقاء بناء على خدمتهم الكروية الطويلة للرياضة السعودية، سواء ممن شاركوا في بطولات كأس العالم الأربع التي تأهل لها المنتخب السعودي سابقا أو لم يشاركوا.

كما يهدف اللقاء لاستعادة ذكريات النجوم الذين سطعوا عربيا في وقت سابق.

وقال: "وجهنا الدعوات لجميع نجوم الكرة السعودية على مدار العقدين الماضيين ومن بينهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة وخالد مسعد ويوسف الثنيان ومحمد عبد الجواد وأحمد جميل وفؤاد أنور ومحمد وعبد الله الدعيع وسعيد العويران وعبد الرحمن الرومي ومحمد شلية وحسين عبد الغني وحمزة إدريس ومحمد نور وغيرهم من الأسماء المنتظر تواجدها ومشاركتها لإعادة ذكريات نجوم الجيل الرياضي الذي ترك بصمة ذهبية في تاريخ الرياضة السعودية ويستحق من كافة الرياضيين تكريمهم تقديرا لخدماتهم".

وأضاف "كان لنا شرف المشاركة في كأس العالم أربع مرات في الكرة السعودية ولذا سيتم توجيه الدعوة لجميع اللاعبين المشاركين في كؤوس العالم ، وأتمنى أن يستعد اللاعبون بدنيا لهذه المواجهة لأن منتخب البرازيل يخوض مثل هذه المباريات منذ فترة وأتمنى أن تحاول هذه الأسماء اشباع رغبات الجماهير كرويا من خلال هذه المواجهة خاصة وأن هناك أسماء برازيلية كبيرة علمنا بحضورها إلى السعودية".