ليفربول لأرسنال: "سواريز" .. ليس "للبيع"

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الاثنين، أن ليفربول رفض عرضا من أرسنال بشأن مهاجمه الدولي الأوروغوياني لويس سواريز.



وكشفت صحيفتا "ذي تيلغراف" و"ذي تايمز" أن أرسنال عرض على ليفربول مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن سواريز، لكن إدارة "الحمر" رفضته لأنه لا يرتقي إلى مستوى توقعاتها.



وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي أن ليفربول لن يفكر بالتخلي عن سواريز مقابل أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل عرض أرسنال بعيدا كل البعد عن طموحات فريق المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودغرز.



ورغم إصرار ليفربول على أن سواريز ليس للبيع، فان نادي "الحمر" منح مهاجمه الاوروغوياني حتى 22 الشهر الحالي لكي يحسم مستقبله قبل السفر مع الفريق في جولته الأسترالية.



ويبدو أن أرسنال يسعى من خلال العرض الذي قدمه لليفربول إلى الضغط على ريال مدريد لكي يتخلى عن مهاجمه الارجنتيني غونزالو هيغواين، خصوصا أن سواريز أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد الرحيل عن إنجلترا بأكملها وليس ليفربول بسبب ما حدث مع وسائل الاعلام بعد ايقافه لعشر مباريات بسبب عضه مدافع تشلسي الدولي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش.



وفي ظل اهتمام ريال مدريد بسواريز، فان العرض الذي قدمه أرسنال للحصول على خدمات الأخير يهدف على الارجح الى دفع النادي الملكي للاستعجال في عملية شرائه للهداف الاوروغوياني والتخلي للنادي اللندني عن هيغواين من أجل تمويل جزء من صفقة التعاقد مع مهاجم أياكس الهولندي السابق الذي اكد مؤخرا بأنها اللحظة المناسبة لتغيير الأجواء والرحيل عن انجلترا.



ويعتبر سواريز( 26 عاما) من اللاعبين الذين وضعهم ريال مدريد ضمن لائحة اولياته بعد فشله في الحصول على البرازيلي نيمار الذي انتقل للغريم الازلي برشلونة.



ويبدو أن سواريز الذي لم يكمل الموسم مع ليفربول بسبب إيقافه، مستعد للبحث عن تحد آخر بعيدا عن الدوري الممتاز، وهو قال مؤخرا بهذا الصدد: "لا أعلم متى سأرحل أو إذا كنت سأبقى. من الواضح ان النادي يريدني أن أبقى، لكني تحدثت مع المدرب وهو يعلم ماذا أريد".



وواصل اللاعب الاوروغوياني الذي انضم لليفربول في 2011 مقابل 8ر22 مليون جنيه استرليني وبعقد يمتد حتى 2016، "كان لاعبا (رودغرز) ورفاقي في الفريق يعلمون بأن وضعي صعب. إنها اللحظة المناسبة من أجل تغيير الأجواء بسبب كل ما عانيته في انجلترا حيث تم الحكم علي كلاعب استنادا الى أشياء أخرى".



وتابع "لا يمكنني سوى أن أشكر النادي ومشجعي ليفربول، لكن المعاملة التي تلقيتها من باقي انجلترا كانت قاسية جدا. انه (ليفربول) ناد مذهل، لكنهم على دراية بالطريقة التي تعاملني بها الصحافة".



وأشار سواريز الى أن ريال مدريد قد يساعده على تحسين صورته، لكنه أكد أنه لم تجر أي مفاوضات مع النادي الملكي حتى الآن، مضيفا "عائلتي، صورتي - هذا ما يهمني أكثر من غيره. المدرب وبعض الزملاء (في ليفربول) يعلمون معاناتي، تمت معاملتي بشكل سيئ ولست مرتاحا وهم يعرفون ذلك تماما".