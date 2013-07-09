محلل رياضي يُسكت ميسي وأصدقاءه بهدف عالمي

على الرغم من تسجيله أربعة أهداف في المباراة الخيرية بين فريق أصدقاء ميسي وفريق آخر مكون من نجوم العالم والتي أقيمت في ولاية شيكاغو الأميركية, إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن هو نجم اللقاء بل لاعب آخر يدعى مات الياسون.

حيث أحرز مات الياسون هدفا أكثر من رائع من ركلة خلفية مزدوجة، بعد استقباله الكرة من النجم الفرنسي تيري هنري لينال إشادة واسعة من لاعبي الفريقين, لكن الغريب في الأمر هو أن مات الياسون لا يلعب كرة القدم حاليا إذ يعمل كمحلل رياضي بعد أن لعب لفريق نورث ويستيرن وايلد كاتس الأميركي, لكن بعد انتهاء عقده مع الفريق ذاته لم يرغب أي فريق في الظفر بخدماته, وقد يساعد هذا الهدف المدهش الياسون في إعادة تسويق نفسه في السوق الكروية مرة أخرى.



وحظي الهدف الذي صنفته شبكة "اسبن" الأميركية كأحد أفضل 10 أهداف بمشاهدة واسعة في موقع يوتيوب, إذ شاهده أكثر من 2 مليون مشاهد في ثلاثة أيام فقط.

وكانت المباراة الخيرية التي أقامها ميسي قد انتهت بفوز أصدقاء ميسي بنتيجة 9-6.