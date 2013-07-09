"مورينهو" .. مصمم على التعاقد مع "رونالدو الجديد"

يبدو أن المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو لن يتخلى عن مخططه الرامي للتعاقد مع لاعب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي تونا بروما، خصوصا بعد رفض ممثلي اللاعب مناقشة العرض الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحافية إنجليزية أن مورينهو معجب بشكل كبير باللاعب بروما، لدرجة أنه وصفه بأنه خليفة كريستانو رونالدو لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات هائلة، في حين قالت وسائل إعلام برتغالية أن بروما سيكون رونالدو الجديد.

وكان تشلسي قد قدم عرضا لنادي سبورتينغ لشبونة من أجل ضم بروما، على هامش كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تركيا، قبل أن يتم رفض هذا الطلب بسبب انشغال بروما مع المنتخب البرتغالي للشباب.

ولكن مورينهو لايزال مصرا على التعاقد مع هذا اللاعب، الأمر الذي يدعو تشلسي لتجديد طلبه مجددا من أجل ضمه، خصوصا بعد خروج البرتغال من كأس العالم للشباب.

وكان بروما الذي ينحدر من أصول غينية قد برز بشدة مع منتخب البرتغال للشباب، حيث قدم مردودا مميزا، وسجل خمسة أهداف مع منتخبه الذي ودع البطولة من الدور الثاني.

ولفت بروما -18 عاما – الأنظار بقوة خلال الفترة الماضية، ما جعل العديد من الأندية تتهافت لضمه، وخصوصا من إنجلترا إلى جانب تشلسي كل من مانشستر سيتي ومانشستر يوناتيد.