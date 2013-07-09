ميلان يرفض التخلي عن الشعراوي مقابل 30 مليون يورو

كشف نائب رئيس ميلان الإيطالي أدريانو غالياني أن النادي اللومباردي رفض عرضا للتخلي عن مهاجمه الشاب ستيفان الشعراوي مقابل 30 مليون يورو، دون أن يعطي اسم النادي الذي تقدم بهذا العرض.



ويسعى ناديا مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيان الى التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 20 عاما بعد ان تألق الموسم الماضي بتسجيله 16 هدفا في الدوري المحلي.



ورغم العروض التي قدمها في موسمه الثاني مع ميلان بعد أن انتقل اليه في 2011 من جنوى، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إدارة النادي غير متمسكة بخدماته.



لكن ميلان أكد الأسبوع الماضي أنه لا ينوي بيع الدولي الايطالي الشاب، ثم جاء غالياني ليعزز هذا الموقف بعد أن كشف عن رفض عرض رسمي لضم اللاعب، مضيفا في تصريح لتلفزيون "7 غولدن" المحلي: "ما لم نقله لأحد هو أننا تلقينا عرضا كبيرا بشأن الشعراوي لكني لن أعلن عن اسم النادي المعني لكنه ناد مهم جدا".



وتابع "لقد أعلمت مدير أعمال اللاعب، وما إن عاد من كأس القارات (وصل مع إيطاليا الى نصف النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إسبانيا) حتى تحدثت مع ستيفان في هذه المسألة. لم نكن نريد بيعه وكل ما فعلناه هو أننا أعلمنا الشاب وعائلته بالعرض المقدم من أجله".



وواصل "سألته عما يريد فعله فأجابني إنه يملك بما فيه الكفاية من الأموال وبأنه مشجع لميلان ولا يريد الرحيل . فقبلته على وجنته وهذا كل ما حصل".



وأردف غالياني قائلا: "العرض لم يغرينا لكن لم يكن باستطاعتنا أن نخفيه عنه. رأى الارقام (العرض المالي الكبير) لكنه يريد البقاء مكانه. ما حجم هذا العرض؟ حسنا، كان أكثر من 30 مليون يورو".