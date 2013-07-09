يوفنتوس يقترب من التعاقد مع أوغبونا

اتفق يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم مع المدافع الدولي انجيلو اوغبونا لانتقاله الى صفوفه في الموسم المقبل، بحسب شبكة "سكاي" الايطالية.



وبعد أسابيع من المفاوضات، يبدو أن مدافع تورينو العملاق في طريقه للانتقال الى الجار يوفنتوس الذي احرز لقب الدوري في الموسمين الاخيرين.



وأضافت الشبكة أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون يورو على مدى 3 سنوات، بالإضافة الى مكافآت بقيمة 3 ملايين يورو، وإن تأكيد العقد من قبل "السيدة العجوز" سيحصل اليوم الثلاثاء.



وحمل اوغبونا (25 عاما)، المولود من أبوين نيجيريين هاجرا إلى إيطاليا عام 1983 والذي نال الجنسية الايطالية عندما بلغ الـ18، ألوان تورينو منذ 2006 والمنتخب الايطالي في 6 مباريات دولية منذ 2011.