(سعود) ثابت والبقية (هزازي)

- من هو اللاعب السعودي الذي ما زال يفرض اسمه في تشكيلة المنتخب السعودي الأول منذ (١٠ سنوات)..؟!

- لا أعلم أحدا سوى كابتن المنتخب حاليا النجم الخلوق (سعود كريري).

- بل لا أبالغ إذا قلت إنه اللاعب الوحيد الذي أجمع عليه الجميع في تشكيلة الأخضر.. وعندما أقول الجميع فإنني أعني هذه الكلمة فعلا (فنيا وإداريا وجماهيريا وحتى إعلاميا).

- من النادر أن يتفق وسطنا الرياضي (المتعصب) على لاعب وخصوصا إن كان يلعب لناد جماهيري منافس ولكنه اتفق فعليا على (سعود كريري).

- لماذا (اتفق) الجميع على (سعود)..؟! ولماذا (تفوق) هو على الكل..؟!

- أما سبب اتفاق الكل على (كريري) فهو أخلاقه وسلوكه وتعامله الراقي والمثالي مع المنافسين قبل المحبين.

- وأما سبب تفوقه الفني واستمراريته في الملاعب بمستوى متصاعد بالرغم من تقدمه في العمر (ما شاء الله عليه) فهو انضباطيته واحترافيته الحقيقية وتعامله مع كرة القدم كمهنة ووظيفة لها واجبات ينبغي القيام بها من أجل تطوير الأداء والمحافظة على مصدر الدخل وزيادته.

- لست أفشي سرا عندما أقول بأنه وبعد نهاية الموسم الرياضي الطويل والشاق فإن (سعود كريري) لم يتمتع سوى بنصف إجازته فقط أما النصف الآخر فقد قضاه كابتن منتخبنا في الاستعداد (الخاص) للموسم المقبل وقبل حتى أن تبدأ استعدادات ناديه الاتحاد حيث كان في برنامج تأهيلي وتدريبي بأحد المراكز المتخصصة في مارسيليا بفرنسا وعلى حسابه الشخصي.

- لا أكتب هذا الكلام من أجل مدح (سعود) وإن كان (أبو علي) يستحق المدح والثناء وهو من اللاعبين الذين لم يأخذوا ما يستحقون من الضوء والبريق الإعلامي بالرغم من نجوميته وتألقه.. ولكنني أكتب هذا المقال من أجل الناشئة واللاعبين الشباب.

- يا لاعبينا الشباب: هاكم نموذجا وقدوة في الاحتراف الحقيقي اسمه (سعود كريري).. فاستفيدوا وتعلموا منه إن كنتم تريدون النجومية والاستمرارية.

- يا لاعبينا الشباب: هناك نجوم ظهرت وأفلت بسبب عدم انضباطيتها فلا تحرقوا أنفسكم كما فعلوا.

- قصة نجاح وخارطة طريق قائد منتخبنا باختصار: بعض النجوم يتهربون من التمارين ويسافرون ويأخذون إجازة في عز معمعة الموسم في حين أن لاعبا واحدا فقط اسمه (سعود كريري) يفعل العكس حيث يقطع إجازته الصيفية من أجل أداء التمارين.

- لهذا كان وما زال (كريري) هو الثابت الوحيد في حين أن البقية (هزازي).

قفلة

ما زلت أتذكر إجابة (سعود كريري) بعد انتقاله للاتحاد من القادسية في أعلى صفقة انتقال محلية في ذلك الوقت على سؤال صحفي وجه إليه مفاده: (ماذا ستفعل كلاعب شاب بهذا المبلغ الكبير)..؟! قال حينها: (سأشتري منزلا لأسرتي في حي الجسر بالخبر).. درس مبكر قدمه هذا اللاعب المحترف بتفكيره في أهله قبل أن يفكر في نفسه لمعرفته أن حياة اللاعب في الملاعب قصيرة ويجب استغلالها فيما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع والفائدة.

نقلا عن "الوطن" السعودية