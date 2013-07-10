احترافنا والنتائج المتراجعة

المتابع لما يدور داخل اروقة انديتنا المحلية هذه الايام يلاحظ ان بينها سباقا على جلب اللاعبين والمدربين و ابرام الصفقات معهم و بمبالغ خيالية.. بعضها تجاوز الثلاثين مليون ريال... وكان هذه الاندية لا يوجد لديها عجر مالي .. و لم تشتك منه طوال الموسم. ـ ولو تمت مناقشة احد المسؤولين في الاندية .. حول اقدامها على هذه الصفقات المترفعة وهي التي دائما ما تشتكي من النواحي المالية .. حتما ما تجد رده بأن هذا هو عصر الاحتراف.. دون ان يدخل معك في التفاصيل... عموما .. نتمنى ألا يكون مفهوم انديتنا للاحتراف بأنه مقتصر على تعاقدات المدربين وصفقات اللاعبين فقط ـ الاحتراف الحقيقي باختصار هو ان تكون كرة القدم مهنة يتفرغ لها اللاعب كليا في سبيل بنائه بدنيا ومهاريا وذهنيا ومعرفيا... لكي يؤدي داخل المباراة بأفضل وأقصى أداء ممكن له.. حتى يمكنه هذا الاداء من التفوق على منافسيه وكسب نتيجة المباراة .. والشواهد على اللاعبين البارزين والمؤثرين كثيرة منها على سبيل المثال .. تجربة مارادونا مع نادي نابولي الايطالي يوم ان ساهم هذا اللاعب مساهمة كبيرة في صعوده من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ثم حقق معه اللقب الدوري وكأس ايطاليا وكأس السوبر الايطالي وبطولة دوري ابطال اوروبا .. رغم ان هذا النادي لم يحصل على أي لقب لا قبل و لا بعد مارادونا فكل الالقاب التي حققها كانت في عهد مارادونا... وايضا أداه مع منتخب بلاده الارجنتين وقاده في بطولة المكسيك عام 1986 للفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية... وايضا تجربة ميسي وغيرهم من اللاعبين المميزين. ـ حقيقة صرف انديتنا على الصفقات المبالغ فيها .. سواء في عقود اللاعبين و المدربين بالشكل الحالي هو احد الاسباب التي جعلت الاحتراف لدينا ناقص .. فهو احتراف بالاسم بعيدا عن محتواه الحقيقي. ـ فالاحتراف الصحيح حياة قبل كل شئ .. فهو نظام لبناء اللاعب كرويا منذ الصغر(في مرحلة الناشئين) مع رسم شخصيته في اسرته وفي ناديه وفي مجتمعة طوال العام .. بل ان الاحتراف الحقيقي مرتبط ارتباطا كبيرا بنظام النوم ونظام التغذية ونظام التدريب ..الخ, بالاضافة الى النظام الذي يكفل حقوقه .. ولا ننسى ان هذا المحترف ايضا عليه واجبات لناديه ومنتخب بلاده يجب ان يقوم ويؤديها بالتزام... وليس كالذي يحدث من بعض لاعبينا المحترفين من تقصير واخلال بعقد الاحتراف. ـ باختصار الاحتراف اصبح ثقافة.. يقاس بها التطور الكروي بين بلدان العالم... ولعل تأهل المنتخبات لنهائيات كأس العالم والوصول للدوار المتقدمة والتواجد في المباراة النهائية خير شاهد على ذلك. ـ لذلك .. لابد من اعادة صياغة احترافنا .. وذلك من خلال ايجاد آلية وفكر جديد يتبنى تطبيق الاحتراف بالشكل الصحيح في كرة القدم... كالصورة الاحترافية التي ساهمت في بروز كرة القدم الاسبانية في السنوات الاخيرة. ـ فإذا اردنا اختصار الزمن وتحقيق ذلك .. فانه لابد من الذهاب للأندية وتقييم البرامج التي تقدمها للاعبين المحترفين ..وعلاج نقاط الخلل الموجودة بها.. والدليل هو النتائج المتراجعة لكرتنا .. فرغم ان الاحتراف مطبق لدينا منذو عام 1993م الا ان كرتنا تتراجع في كل موسم .





نقلا عن "الرياضية" السعودية