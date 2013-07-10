الملياردير المصري الفايد يعرض ناديه الإنجليزي للبيع

يبدو أن الملياردير المصري محمد الفايد مالك نادي فولهام أحد أندية الدوري الممتاز الانجليزي في طريقه لبيع النادي الذي اشتراه في العام 1997.

فقد كشفت صحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية عن أن الفايد وصل لمراحل متقدمة من عملية بيع النادي لعدد من المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أن عملية البيع قد تتم في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المرجح أن تصل قيمة الصفقة لنحو (200) مليون جنيه إسترليني.

وكان الفايد قد اشترى فولهام في العام 1997 بقيمة (6.5) مليون جنيه إسترليني، وضخ فيه ما يقارب من (200) مليون جنيه إسترليني، وقد توقف عن دعم النادي ليقرر لاحقا بيعه.

وتأتي خطوة بيع النادي من قبل الفايد، لتنضم لبيع عدد من ممتلكاته على رأسها محلات هارودز الشهيرة التي باعها مؤخرا لشركة قطر القابضة.

ورفض مسؤولو نادي فولهام الافصاح عن أي معلومات بأن تفاصيل صفقة بيع النادي، التي تشير كل التوقعات الى أنها تسير في الاتجاه الصحيح.



ومنذ استحواذ الفايد على فولهام الكائن غرب لندن، فقد نجح الفريق في حجز مقعد له في الدوري الانجليزي الممتاز لمدة 12 موسما متتاليا، كما حل وصيفاً في الدوري الأوروبي قبل ثلاثة مواسم.

يذكر أن فولهام الذي احتل المركز الـ12 في الدوري الممتاز، يملك سجلا من النجاحات الاستثمارية في عهد الفايد، لعل أبرزها إعادة شراء المنطقة التي يوجد عليها استاده في وسط لندن.